Антонио Конте уволят из-за игроков Тоттенхэма

Антонио Конте слишком эмоционально высказался о своей команде

Главный тренер английского "Тоттенхэма" Антонио Конте в скором времени покинет клуб. Недавние высказывания наставника спровоцировали скандал в Премьер-лиге.

Часть футболистов лондонского клуба требует немедленной отставки Конте, сообщает The Guardian.

В матче 28-го тура английской Премьер-лиги "Тоттенхэм" не сумел обыграть на выезде "Саутгемптон". Поединок закончился со счетом 3:3, а послематчевой пресс-конференции наставник "шпор" Антонио Конте жестко раскритиковал владельца и футболистов "Тоттенхэма".

Скандал в Лондоне

Итальянский специалист считает, что лондонская команда в ближайшем будущем не сможет выиграть трофей.

Некоторые игроки "Тоттенхэма" больше не хотят работать с Антонио Конте. По его мнению, такая ситуация устраивает футболистов, которые привыкли получать большие зарплаты и при этом не напрягаться.

Слова Антонио Конте многих в Англии серьезно разозлили. Часть футбольных экспертов призывает владельца "Тоттенхэма" сменить тренера в самое ближайшее время. Некоторые футболисты тоже этого хотят. Они думают, что во время эмоциональной пресс-конференции тренер пересек черту.

Дальнейшая судьба Конте

Есть как минимум несколько игроков, которые добиваются отставки Антонио Конте уже сейчас. Есть серьезные сомнения относительно того, что достаточное количество футболистов готовы играть за команду под его руководством.

После 28 матчей "Тоттенхэм" занимает четвертое место в турнирной таблице. Третьего апреля "шпоры" должны сыграть на выезде против "Эвертона".

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