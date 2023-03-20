В АПЛ Зинченко называют лидером Арсенала

Украинский футболист стал лидером в лондонской команде

Защитник сборной Украины Александр Зинченко проводит лучший сезон в карьере. Футбольные эксперты в Англии объяснили роль футболиста в "Арсенале" Микеля Артеты.

Украинец стал одним из лидеров "канониров", сообщает The Guardian.

В минувшие выходные 26-летний Александр Зинченко помог "Арсеналу" победить "Кристал Пэлас" со счетом 4:1 в матче 26-го тура английской Премьер-лиги. Украинец не отметился результативными действиями в этом поединке, но спортивные эксперты отметили вклад защитника в победу.

Удачные трансферы "Арсенала"

В Англии уже несколько месяцев хвалят "Арсенал". Большая часть комплиментов достается главному тренеру Микелю Артете, которому понадобилось несколько лет для "строительства" одной из лучших команд сезона в АПЛ. Но похвала достается и футболистами.

"Зинченко и Жезус — прекрасные примеры продуманной "точечной" селекции. Они преобразили игру "Арсенала", добавили ей мощь и опыт. Лондонцы стали играть во взрослый футбол несмотря на то, что это одна из самых молодых команд в АПЛ", — заявил Гари Линекер.

Лидерские качества Зинченко

Зинченко был выбран "Игроком месяца" в "Арсенале" по итогам февраля. Как и другие футболисты команды, он сражается за победу в каждом матче. Но у Александра есть то, чего не хватает большинству "канониров" — успешный опыт борьбы за титул.

"Арсенал" начал играть так, будто они в каждом сезоне борются за чемпионство. Команда уже несколько раз одерживала победы благодаря голам, которые были забиты незадолго до финального свистка. Появился характер, и во многом это заслуга Зинченко. Он сумел удивить всех в этом сезоне", — рассказал Джейми Каррагер.

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