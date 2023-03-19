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Лучший левый защитник мира Зинченко получил плохой балл за игру с "Кристалл Пелас"

19 марта 2023 19:10
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Лучший левый защитник мира Зинченко получил плохой балл за игру с Кристалл Пелас
Рейтинг лучших защитников составил авторитетное британское издание FourFourTwo
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

26-летний украинский футболист Александр Зинченко, который играет за лондонский "Арсенал", возглавил рейтинг лучших левых защитников мира. Но с этим званием он не очень уверенно смотрелся в матче АПЛ против "Кристалл Пелас".

Рейтинг составил известное британское футбольное издание FourFourTwo.

Как отметили футбольные аналитики, Зинченко после перехода из "Манчестер Сити" стал настоящим лидером "Арсенала", а его действия как защитника направлены в большей степени не на разрушение атак соперника, а на создание голевых моментов для команды.

"Зинченко нарушает линии своими передачами, часто идеально опрокидывая мячи для Мартина Одегарда между полузащитой соперника и защитой, или деликатно опрокидывая его в Габриэль Мартинелли и Букайо Сака. Без Зинченко были бы веские основания утверждать, что "Арсенал" не был в положении, в котором есть сейчас", — пишет FourFourTwo.

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Эксперты отмечают также тренера "Арсенала" Микеля Артету, решившего заиграть Зинченко не в центре поля, а именно в защите с подключениями к атакам.

"Казалось бы, приглашенный в "Арсенал" Микелем Артетой с намерением заиграть его в полузащите, Зинченко расцвел на позиции левого защитника этого сезона. Подбирая мяч из глубины и перемещаясь в центральные зоны, украинец способен диктовать игру с помощью великолепных передач, а также обеспечивать надежную базу, с которой "Арсенал" может защищаться", — отметили в издании.

Как выглядит рейтинг лучших левых защитников мира
Отметим, что игрок сборной Украины возглавил солидную компанию защитников.

1. Александр Зинченко (Арсенал)
2. Люк Шоу (Манчестер Юнайтед)
3. Тео Эрнандес (Милан)
4. Энди Робертсон (Ливерпуль)
5. Альфонсо Дэвис (Бавария)
6. Натан Аке (Манчестер Сити)
7. Ферлан Мэнди (Реал Мадрид)
8. Жорди Альба (Барселона)
9. Нуну Мендеш (ПСЖ)
10. Бен Чилвелл (Челсы)

Но в следующем матче после признания украинец получил всего 6,8 балла от Whoscored. Это третий худший результат в команде после центрального защитника Магальянеса, у которого 6,7 и вратаря Ремсдейла 6,6. Хотя "Арсенал" победил "Кристалл Пелас" — 4:1.

Напомним, что Александр Зинченко признан лучшим игроком "Арсенала" в феврале 2023-го года по версии болельщиков. Также его гол назвали самым красивым по итогам прошедшего месяца.

Зинченко был признан одним из лучших футболистов английской команды по итогам ответного матча 1/8 плей-офф Лиги Европы против "Спортинга".

 

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