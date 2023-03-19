Кращий лівий захисник світу Зінченко отримав поганий бал за гру з Кристал Пелас

Найкращий лівий захисник світу Зінченко отримав поганий бал за гру з "Кристал Пелас"
26-річний український футболіст Олександр Зінченко, який грає за лондонський "Арсенал", очолив рейтинг найкращих лівих захисників світу. Але з цим званням він не дуже впевнено виглядав в матчі АПЛ проти "Кристал Пелас".
Рейтинг склало відоме британське футбольне видання FourFourTwo.
Як зазначили футбольні аналітики, Зінченко після переходу з "Манчестер Сіті" став справжнім лідером "Арсеналу", а його дії як захисника направлені більшою мірою не на руйнування атак суперника, а на створення гольових моментів для команди.
"Зінченко порушує лінії своїми передачами, часто ідеально перекидаючи м’ячі для Мартіна Одегарда між півзахистом суперника та захистом, або делікатно перекидаючи його до Габріеля Мартінеллі і Букайо Сака. Без Зінченка були б вагомі підстави стверджувати, що "Арсенал" не перебував би в тому становищі, в якому є зараз", — пише FourFourTwo.
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Експерти відзначають також тренера "Арсеналу" Мікеля Артету, який вирішив заграти Зінченка не в центрі поля, а саме у захисті з підключеннями до атак.
"Здавалося б, запрошений до "Арсеналу" Мікелем Артетою з наміром заграти його в півзахисті, Зінченко розцвів на позиції лівого захисника цього сезону. Підбираючи м’яч із глибини та переміщуючись у центральні зони, українець здатний диктувати гру за допомогою чудових передач, а також забезпечувати надійну базу, з якої "Арсенал" може захищатися", — зазначили у виданні.
Який вигляд має рейтинг найкращих лівих захисників світу
Відзначимо, що гравець збірної України очолив солідну компанію оборонців.
1. Олександр Зінченко (Арсенал)
2. Люк Шоу (Манчестер Юнайтед)
3. Тео Ернандес (Мілан)
4. Енді Робертсон (Ліверпуль)
5. Альфонсо Девіс (Баварія)
6. Натан Аке (Манчестер Сіті)
7. Ферлан Менді (Реал Мадрід)
8. Жорді Альба (Барселона)
9. Нуну Мендеш (ПСЖ)
10. Бен Чілвелл (Челси)
Four goals, three points. One BIG win. pic.twitter.com/sAj1S78Lz3— Arsenal (@Arsenal) March 19, 2023
Але в наступному матчі після визнання українець отримав лише 6,8 балів від Whoscored. Це третій гірший результат в команді після центрального захисника Магал'янеса, в якого 6,7 та воротаря Ремсдейла 6,6. Хоча "Арсенал" переміг "Кристал Пелас" — 4:1.
Нагадаємо, що Олександра Зінченка визнали найкращим гравцем "Арсеналу" у лютому 2023-го року за версією вболівальників. Також його гол назвали найкрасивішим за підсумками минулого місяця.
Зінченка було визнано одним з найкращих футболістів англійської команди за підсумками матчу-відповіді 1/8 плей-офф Ліги Європи проти "Спортингу".