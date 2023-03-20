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"Зінченко став гравцем світового рівня": в Англії хвалять українця

20 березня 2023 16:02
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В АПЛ Зінченка називають лідером Арсеналу
Український футболіст став лідером лондонської команди
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Захисник збірної України Олександр Зінченко проводить найкращий сезон у кар'єрі. Футбольні експерти в Англії пояснили роль футболіста в "Арсеналі" Мікеля Артети.

Українець став одним із лідерів "канонірів", повідомляє The Guardian.

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Минулими вихідними 26-річний Олександр Зінченко допоміг "Арсеналу" перемогти "Крістал Пелас" з рахунком 4:1 у матчі 26-го туру англійської Прем'єр-ліги. Українець не відзначився результативними діями у цьому поєдинку, але спортивні експерти відзначили внесок захисника у перемогу.

Вдалі трансфери "Арсеналу"

В Англії вже кілька місяців хвалять "Арсенал". Більшість компліментів дістається головному тренеру Мікелю Артеті, якому знадобилося кілька років для "будівництва" однієї з найкращих команд сезону в АПЛ. Але похвала дістається й футболістам.

"Зінченко і Жезус — чудові приклади продуманої "точкової" селекції. Вони перетворили гру "Арсеналу", додали їй міць і досвід. Лондонці стали грати у дорослий футбол, попри те, що це одна з наймолодших команд в АПЛ", — заявив Гарі Лінекер.

Лідерські якості Зінченка

Зінченка було обрано "Гравцем місяця" в "Арсеналі" за підсумками лютого. Як і інші футболісти команди, він бореться за перемогу у кожному матчі. Але Олександр має те, чого не вистачає більшості "канонірів" — успішний досвід боротьби за титул.

"Арсенал" почав грати так, ніби вони кожного сезону борються за чемпіонство. Команда вже кілька разів здобувала перемоги завдяки голам, які були забиті незадовго до фінального свистка. З'явився характер і багато в чому це заслуга Зінченка. Він зумів здивувати всіх цього сезону", — розповів Джеймі Каррагер.

Нагадаємо, Руслан Маліновський розчарував тренерський штаб "Марселя". Це сталося невдовзі після того, як французька команда викупила трансфер півзахисника в "Аталанти".

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