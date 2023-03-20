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Англійські гравці домагаються відставки відомого тренера

20 березня 2023 18:02
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Антоніо Конте звільнять через гравців Тоттенгема
Антоніо Конте надто емоційно висловився про свою команду
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Головний тренер англійського "Тоттенгема" Антоніо Конте незабаром покине клуб. Нещодавні висловлювання наставника спровокували скандал у Прем'єр-лізі.

Частина футболістів лондонського клубу потребує негайної відставки Конте, повідомляє The Guardian.

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У матчі 28-го туру англійської Прем'єр-ліги "Тоттенхем" не зміг обіграти на виїзді "Саутгемптон". Поєдинок закінчився з рахунком 3:3, а післяматчевій пресконференції наставник "шпор" Антоніо Конте жорстко розкритикував власника та футболістів "Тоттенгема".

Тоттенхем проти Антоніо Конте

Скандал у Лондоні

Італійський фахівець вважає, що лондонська команда найближчим часом не зможе виграти трофей.

Деякі гравці "Тоттенгема" більше не хочуть працювати з Антоніо Конте. На його думку, така ситуація влаштовує футболістів, які звикли отримувати великі зарплати й при цьому не напружуватись.

Слова Антоніо Конте багатьох в Англії серйозно розлютили. Частина футбольних експертів закликає власника "Тоттенгема" змінити тренера найближчим часом. Деякі футболісти також цього хочуть. Вони думають, що під час емоційної пресконференції тренер перетнув межу.

Подальша доля Конте

Є щонайменше кілька гравців, які домагаються відставки Антоніо Конте вже зараз. Є серйозні сумніви щодо того, що достатня кількість футболістів готова грати за команду під його керівництвом.

Після 28 матчів "Тоттенгем" посідає четверте місце у турнірній таблиці. Третього квітня "шпори" мають зіграти на виїзді проти "Евертона".

Нагадаємо, Руслан Маліновський розчарував тренерський штаб "Марселя". Це сталося невдовзі після того, як французька команда викупила трансфер півзахисника у "Аталанти".

А Катерина Усик розповіла про те, що під час окупації Київської області російські окупанти пограбували їхню хату.

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