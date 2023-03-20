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Україна проти Англії: відомо, хто не зіграє у цьому матчі

20 березня 2023 19:23
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Україна проти Англії — відомо, хто не зіграє у цьому матчі
Одразу кілька футболістів "трьох левів" не зіграють проти України
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Головний тренер збірної Англії Гарет Саутгейт не зможе розраховувати на кількох футболістів у поєдинку із національною командою України.

Футбольна асоціація Англії (FA) офіційно оголосила про зміни у заявці збірної на найближчі поєдинки "трьох левів".

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Кадрові проблеми збірної Англії

Два найближчих поєдинки футбольна збірна Англії зіграє без кількох футболістів, котрі претендують на місце в основі національної команди. У поєдинках проти України та Італії Гарет Саутгейт не зможе розраховувати на голкіпера "Ньюкасла" Ніка Поупа, півзахисника "Челсі" Мейсона Маунта та форварда "Манчестер Юнайтед" Маркуса Рашфорда. Причиною відсутності футболістів є травми.

Головний тренер Гаррет Саутгейт відреагував на неприємну звістку та викликав у збірну Англії резервного голкіпера "Тоттенгема" Фрейзера Форстера.

Англія - Україна

Англійці протистоятимуть збірній Італії у четвер, 23 березня. Матч відбудеться у рамках відбору на чемпіонат Європи-2024.

Поєдинок збірних Англії та України буде зіграний у неділю, 26 березня. Початок матчу на стадіоні "Уемблі" у Лондоні заплановано на 19:00 за київським часом.

Нагадаємо, Руслан Маліновський розчарував тренерський штаб "Марселя". Це сталося невдовзі після того, як французька команда викупила трансфер півзахисника в "Аталанти".

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