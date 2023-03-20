Україна проти Англії: відомо, хто не зіграє у цьому матчі
Головний тренер збірної Англії Гарет Саутгейт не зможе розраховувати на кількох футболістів у поєдинку із національною командою України.
Футбольна асоціація Англії (FA) офіційно оголосила про зміни у заявці збірної на найближчі поєдинки "трьох левів".
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Кадрові проблеми збірної Англії
Два найближчих поєдинки футбольна збірна Англії зіграє без кількох футболістів, котрі претендують на місце в основі національної команди. У поєдинках проти України та Італії Гарет Саутгейт не зможе розраховувати на голкіпера "Ньюкасла" Ніка Поупа, півзахисника "Челсі" Мейсона Маунта та форварда "Манчестер Юнайтед" Маркуса Рашфорда. Причиною відсутності футболістів є травми.
Головний тренер Гаррет Саутгейт відреагував на неприємну звістку та викликав у збірну Англії резервного голкіпера "Тоттенгема" Фрейзера Форстера.
Англійці протистоятимуть збірній Італії у четвер, 23 березня. Матч відбудеться у рамках відбору на чемпіонат Європи-2024.
Поєдинок збірних Англії та України буде зіграний у неділю, 26 березня. Початок матчу на стадіоні "Уемблі" у Лондоні заплановано на 19:00 за київським часом.
Нагадаємо, Руслан Маліновський розчарував тренерський штаб "Марселя". Це сталося невдовзі після того, як французька команда викупила трансфер півзахисника в "Аталанти".
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