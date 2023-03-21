Дани Алвес показал, почему он легенда футбола даже в тюрьме

Бывший игрок "Барселоны" доказал, почему он легенда футбола даже в тюрьме: чем отличился Алвес
Бывший защитник сборной Бразилии Дани Алвес продолжает карьеру футболиста даже в тюрьме. Он стал звездой местной спортивной команды.
Дани Алвесу позволяют играть в футбол в ожидании приговора суда, сообщает Servimedia.
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39-летний Дани Алвес был арестован несколько дней назад по обвинению в изнасиловании. Инцидент произошел в туалетной комнате одного из ночных клубов Барселоны в 2022-м году.
Показания пострадавшей девушки привели к аресту известного футболиста. Мексиканский футбольный клуб "Пумас" расторг контракт с Дани Алвесом, от участника Кубка Мира-2022 ушла жена.
Чем занимается Алвес в тюрьме?
Позже суд отказал Дани Алвесу в выходе под залог. Он дожидается вердикт по своему делу в одном из исправительных заведений Каталонии. Единственной хорошей новостью для бразильца стало то, что ему разрешили играть в футбол за тюремную команду. И Алвес стал ее звездой. У Дани сложились хорошие отношения с другими заключенными, он часто раздает автографы.
В ближайшие недели суд огласит приговор по делу бразильца. Ему грозит до 12 лет тюремного заключения.
Дани Алвес является самым титулованным футболистом в истории. Помимо сборной Бразилии он защищал цвета испанских "Севильи" и "Барселоны", итальянского "Ювентуса" и французского "ПСЖ".
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