Дані Алвес показав, чому він легенда футболу навіть у в'язниці

Ексгравець "Барселони" довів, чому він легенда футболу навіть у в'язниці: чим відзначився Алвес
Колишній захисник збірної Бразилії Дані Алвес продовжує кар'єру футболіста навіть у в'язниці. Він став зіркою місцевої спортивної команди.
Дані Алвесу дозволяють грати у футбол в очікуванні вироку суду, повідомляє Servimedia.
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39-річного Дані Алвеса заарештували кілька днів тому за звинуваченням у зґвалтуванні. Інцидент стався у туалетній кімнаті одного з нічних клубів Барселони у 2022-му році.
Показання постраждалої дівчини призвели до арешту відомого футболіста. Мексиканський футбольний клуб "Пумас" розірвав контракт із Дані Алвесом, від учасника Кубка Світу-2022 пішла дружина.
Чим займається Алвес у в'язниці?
Згодом суд відмовив Дані Алвесу у виході під заставу. Він чекає на вердикт у своїй справі в одному з виправних закладів Каталонії. Єдиною гарною новиною для бразильця стало те, що йому дозволили грати у футбол за тюремну команду. І Алвес став її зіркою. У Дані склалися добрі стосунки з іншими ув'язненими, часто роздає автографи.
Найближчими тижнями суд оголосить вирок у справі бразильця. Йому загрожує до 12 років ув'язнення.
Дані Алвес є найтитулованішим футболістом в історії. Крім збірної Бразилії він захищав кольори іспанських "Севільї" та "Барселони", італійського "Ювентуса" та французького "ПСЖ".
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