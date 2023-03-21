Дані Алвес показав, чому він легенда футболу навіть у в'язниці

Бразилець не перестає грати у футбол навіть після арешту

Колишній захисник збірної Бразилії Дані Алвес продовжує кар'єру футболіста навіть у в'язниці. Він став зіркою місцевої спортивної команди.

Дані Алвесу дозволяють грати у футбол в очікуванні вироку суду, повідомляє Servimedia.

39-річного Дані Алвеса заарештували кілька днів тому за звинуваченням у зґвалтуванні. Інцидент стався у туалетній кімнаті одного з нічних клубів Барселони у 2022-му році.

Показання постраждалої дівчини призвели до арешту відомого футболіста. Мексиканський футбольний клуб "Пумас" розірвав контракт із Дані Алвесом, від учасника Кубка Світу-2022 пішла дружина.

Чим займається Алвес у в'язниці?

Згодом суд відмовив Дані Алвесу у виході під заставу. Він чекає на вердикт у своїй справі в одному з виправних закладів Каталонії. Єдиною гарною новиною для бразильця стало те, що йому дозволили грати у футбол за тюремну команду. І Алвес став її зіркою. У Дані склалися добрі стосунки з іншими ув'язненими, часто роздає автографи.

Найближчими тижнями суд оголосить вирок у справі бразильця. Йому загрожує до 12 років ув'язнення.

Дані Алвес є найтитулованішим футболістом в історії. Крім збірної Бразилії він захищав кольори іспанських "Севільї" та "Барселони", італійського "Ювентуса" та французького "ПСЖ".

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