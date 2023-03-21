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Ексгравець "Барселони" довів, чому він легенда футболу навіть у в'язниці: чим відзначився Алвес

21 березня 2023 11:07
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Дані Алвес показав, чому він легенда футболу навіть у в'язниці
Бразилець не перестає грати у футбол навіть після арешту
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Колишній захисник збірної Бразилії Дані Алвес продовжує кар'єру футболіста навіть у в'язниці. Він став зіркою місцевої спортивної команди.

Дані Алвесу дозволяють грати у футбол в очікуванні вироку суду, повідомляє Servimedia.

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39-річного Дані Алвеса заарештували кілька днів тому за звинуваченням у зґвалтуванні. Інцидент стався у туалетній кімнаті одного з нічних клубів Барселони у 2022-му році.

Дані Алвес

Показання постраждалої дівчини призвели до арешту відомого футболіста. Мексиканський футбольний клуб "Пумас" розірвав контракт із Дані Алвесом, від учасника Кубка Світу-2022 пішла дружина.

Чим займається Алвес у в'язниці?

Згодом суд відмовив Дані Алвесу у виході під заставу. Він чекає на вердикт у своїй справі в одному з виправних закладів Каталонії. Єдиною гарною новиною для бразильця стало те, що йому дозволили грати у футбол за тюремну команду. І Алвес став її зіркою. У Дані склалися добрі стосунки з іншими ув'язненими, часто роздає автографи.

Найближчими тижнями суд оголосить вирок у справі бразильця. Йому загрожує до 12 років ув'язнення.

Дані Алвес є найтитулованішим футболістом в історії. Крім збірної Бразилії він захищав кольори іспанських "Севільї" та "Барселони", італійського "Ювентуса" та французького "ПСЖ".

Нагадаємо, Руслан Маліновський розчарував тренерський штаб "Марселя". Це сталося невдовзі після того, як французька команда викупила трансфер півзахисника у "Аталанти".

Відома аргентинська танцівниця та модель Ванда Нара після гучного розлучення з футболістом Мауро Ікарді випустила колекцію інтимної білизни.

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