Жозе Моуринью возглавит "ПСЖ"
Руководство французского "ПСЖ" сорбирается в очередной раз сменить главного тренера. Парижан должен возглавить Жозе Моуринью.
В "ПСЖ" рассчитывают на победу в Лиге чемпионов под руководством португальского наставника, сообщает спортивный инсайдер Педру Алмейда.
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60-летний Жозе Моуринью работает главным тренером итальянской "Ромы". Его контракт с клубом действует до лета 2024-го года. В прошлом году португальцу удалось привести "волков" к победе в первом розыгрыше еврокубкового турнира Лига Конференций.
Опыт Моуринью пригодится "ПСЖ"
В "ПСЖ" прекрасно помнят, что Жозе Моуринью выигрывал Лигу чемпионов с португальским "Порту" и итальянским "Интером". Победа в этом турнире является приоритетом для владельцев французского клуба. Помимо этого Моуринью завоевывал трофеи с английскими "Челси" и "Манчестер Юнайтед", а также с мадридским "Реалом". Он был признан "Тренером года-2010".
На кандидатуре португальского специалиста лично настаивает его соотечественник Луиш Кампуш, который занимает пост советника по футболу в "ПСЖ". Сейчас главным тренером парижан является Кристоф Галтье, но его хотят уволить в конце сезона.
Напомним, футболисты киевского "Динамо" Сергей Сидорчук и Александр Караваев с нетерпением ждут встречи с Ильей Забарным на сборах национальной команды Украины.
А полузащитник Руслан Малиновский разочаровал тренерский штаб "Марселя". Это произошло вскоре после того, как французская команда выкупила трансфер игрока у "Аталанты".