У команді Усика назвали причину відмови Ф'юрі від бою

Тайсон почав висувати Олександру нездійсненні вимоги

Британський важкоатлет Тайсон Ф'юрі пред'явив надто завищені вимоги до умов контракту на поєдинок з Олександром Усиком. Бій за звання абсолютного чемпіона світу з боксу у надважкій вазі найближчим часом не відбудеться.

Промоутер українського бійця Олександр Красюк повідомив про скасування довгоочікуваного протистояння.

Вранці в середу, 22 березня, було офіційно оголошено про скасування бою між Олександром Усиком (20-0, 13 КО) та Тайсоном Ф'юрі (33-0-1, 24 КО). Переможець цього поєдинку міг би стати володарем одразу чотирьох основних чемпіонських поясів: WBC, WBA, WBO та IBF.

Причина рішення Ф'юрі

Команди обох боксерів кілька місяців вели переговори щодо організації бою. Усік погодився на розподіл гонорару за поєдинок у співвідношенні 70 на 30 відсотків на користь Ф'юрі, але Тайсон все одно не погодився вийти з ним на ринг.

"Все зайшло надто далеко. Усик прийняв пропозицію про розподіл коштів за бій, і після цього Ф'юрі вирішив просто "сісти йому на шию".

Суть у тому, що Тайсон намагається уникнути поєдинку з Олександром. Він ставить надто багато перешкод перед укладенням контракту", — розповів Олександр Красюк.

Вусик вже закрив тренувальний табір, у якому готувався до бою проти Ф'юрі. Тепер він має захистити свої пояси від посягань інших претендентів на титули.

Нагадаємо, Ліонель Мессі ухвалив рішення повернутися до "Барселони". Один з аргументів остаточно переконав його не продовжувати контракт із "ПСЖ".

Лідер збірної України з біатлону Анастасія Меркушина визнана найкращою спортсменкою за точністю стрілянини стоячи серед жінок у сезоні 2022/2023.

Збірна Англії прийматиме національну команду України в рамках першого матчу відбору на чемпіонат Європи-2024 у групі "С". Експерти оцінили шанси команди Руслана Ротаня.