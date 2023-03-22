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Украинка Анастасия Меркушина стала лучшей биатлонисткой мира

22 марта 2023 09:58
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Анастасия Меркушина стала лучшей биатлонисткой мира
Спортсменка опередила конкуренток в важном компоненте
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Лидер сборной Украины по биатлону Анастасия Меркушина признана лучшей спортсменкой по точности стрельбы стоя среди женщин в сезоне 2022/2023.

Украинская биатлонистка практически не допускает промахов, сообщают Новини.LIVE

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По итогам прошлого сезона 28-летняя Анастасия Меркушина сумела поразить 94,3% мишеней. Она сделала 99 точных выстрелов из 105 попыток. 

Анастасия Меркушина

Уникальное достижение Меркушиной

Этот результат позволил Анастасии Меркушиной возглавить рейтинг самых метких биатлонисток при стрельбе стоя. Что касается стрельбы лежа, то наиболее эффективной оказалась Джессика Йислова. Чешская спортсменка сделала 120 точных выстрелов из 125 попыток (96%). 

Важно отметить, что точная стрельба помогает Анастасии Меркушиной добиваться побед. Недавно она стала обладательницей золотой награды по биатлону. Спортсменка первой пришла к финишу в спринте на чемпионате Европы.

В конце января 2023 года Меркушина первой пришла к финишу в Швейцарии несмотря на то, что стартовала на 54-й позиции. 

Напомним, украинский чемпион мира по боксу Александр Усик не сможет провести поединок против Тайсона Фьюри 29 апреля. Британец так и не согласился на этот поединок. 

Тем временем Руслан Малиновский разочаровал тренерский штаб "Марселя". Это произошло вскоре после того, как французская команда выкупила трансфер полузащитника у "Аталанты".

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