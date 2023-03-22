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Українка Анастасія Меркушина стала найкращою біатлоністкою світу

22 березня 2023 09:58
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Анастасія Меркушина стала найкращою біатлоністкою світу
Спортсменка випередила конкуренток у важливому компоненті
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Лідер збірної України з біатлону Анастасія Меркушина визнана найкращою спортсменкою за точністю стрілянини стоячи серед жінок у сезоні 2022/2023.

Українська біатлоністка практично не допускає промахів, повідомляють Новини.LIVE.

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За підсумками минулого сезону 28-річна Анастасія Меркушина зуміла вразити 94,3% мішеней. Вона зробила 99 точних пострілів зі 105 спроб.

Анастасія Меркушина

Унікальне досягнення Меркушиної

Цей результат дозволив Анастасії Меркушиної очолити рейтинг найвлучніших біатлоністок під час стрільби стоячи. Що стосується стрільби лежачи, то найбільш ефективною виявилася Джессіка Їслова. Чеська спортсменка зробила 120 точних пострілів зі 125 спроб (96%).

Важливо відзначити, що точна стрілянина допомагає Анастасії Меркушиній добиватися перемог. Нещодавно вона стала володаркою золотої нагороди з біатлону. Спортсменка першою прийшла до фінішу у спринті на чемпіонаті Європи.

Наприкінці січня 2023 року Меркушина першою прийшла до фінішу у Швейцарії, попри те, що стартувала на 54-й позиції.

Нагадаємо, український чемпіон світу з боксу Олександр Усик не зможе провести поєдинок проти Тайсона Ф'юрі 29 квітня. Британець так і не погодився на цей поєдинок.

Тим часом Руслан Маліновський розчарував тренерський штаб "Марселя". Це сталося невдовзі після того, як французька команда викупила трансфер півзахисника у "Аталанти".

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