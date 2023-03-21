Кто из лидеров сборной Украины пропустит матч против Англии
Сборная Украины накануне прилетела в Лондон, где предстоит матч квалификации Евро-2024 против Англии. 21 марта команда Ротаня провела тренировку, в которой приняли участие все игроки, за исключением Ильи Забарного.
Об этом сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбола.
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Вместе с Забарным приехали также медики клуба "Борнмут", обсудившие с украинскими коллегами нынешнее физическое состояние игрока.
Ввиду риска получения повторного повреждения врачи обеих команд совместно приняли решение дать Илье полноценно завершить процесс реабилитации, чтобы в будущем он мог длительное время помогать и сборной, и клубу. В понедельник Забарный покинул расположение национальной команды.
Индивидуально тренируется капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко, получивший травму бедра в матче за Аль-Айн. Врачи внимательно наблюдают за ним, решение о его участии в игре с Англией будет принято позже.
https://www.instagram.com/uafukraine/?utm_source=ig_embed&ig_rid=8d271a82-c2b5-406a-b04e-d7db3d185b37
В то же время врач спортивной медицины Дмитрий Бабелюк в Telegram прогнозирует, что ни Забарный, ни Ярмоленко сборной на Уэмбли не помогут.
Кстати, во время тренировки игроки были поделены на группы. Выступали в выходные (Зинченко, Малиновский, Матвиенко, Степаненко, Бондаренко и Судаков), сыграли в теннисбол. Остальные отрабатывали тактические задачи, поставленные тренерским штабом.
В среду утром сборники будут снова тренироваться на поле базы ФК "Брентфорд".
После тренировки Руслан Ротань проведет свою первую пресс-конференцию в роли исполняющего обязанности руководителя национальной команды.
Напомним, что матч второго тура квалификации чемпионата Европы-2024 между сборными Англии и Украины состоится в воскресенье, 26 марта, в Лондоне на стадионе Уэмбли и начнется в 19:00 по киевскому времени.
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