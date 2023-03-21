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Хто з лідерів збірної України пропустить матч проти Англії

21 березня 2023 22:10
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Хто з лідерів збірної України пропустить матч проти Англії
Забарний покинув команду, Ярмоленко працює індивідуально
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Збірна України напередодні прилетіла до Лондона, де має провести матч кваліфікації Євро-2024 проти Англії. 21 березня команда Ротаня провела тренування, в якому взяли участь усі гравці, за винятком Іллі Забарного.

Про це повідомляє офіційний сайт Української асоціації футболу

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Разом з Забарним приїхали також медики клубу "Борнмут", котрі обговорили з українськими колегами нинішній фізичний стан гравця.

Зважаючи на ризик отримання повторного пошкодження, лікарі обох команд спільно прийняли рішення дати Іллі повноцінно завершити процес реабілітації, щоб у майбутньому він міг тривалий час допомагати й збірній, і клубу. В понеділок Забарний покинув розташування національної команди.

Наразі індивідуально тренується капітан збірної України Андрій Ярмоленко, який отримав травму стегна у матчі за Аль-Айн. Лікарі уважно спостерігають за ним, рішення щодо його участі у грі з Англією буде прийнято пізніше.

https://www.instagram.com/uafukraine/?utm_source=ig_embed&amp;ig_rid=8d271a82-c2b5-406a-b04e-d7db3d185b37

Водночас лікар спортивної медицини Дмитро Бабелюк у Telegram прогнозує, що ні Забарний, ні Ярмоленко збірній на Вемблі не допоможуть.

До речі, під час тренування гравці були поділені на групи. Виступали на вихідних (Зінченко, Малиновський, Матвієнко, Степаненко, Бондаренко та Судаков) зіграли у тенісбол. Інші відпрацьовували тактичні завдання, поставлені тренерським штабом.

В середу вранці збірники знову тренуватимуться на полі бази ФК "Брентфорд".

Після тренування Руслан Ротань проведе свою першу прес-конференцію у ролі виконувача обов'язків керівника національної команди.

Нагадаємо, що матч другого туру кваліфікації чемпіонату Європи-2024 між збірними Англії та України відбудеться в неділю, 26 березня, у Лондоні на стадіоні Вемблі та розпочнеться о 19:00 за київським часом.

Головний тренер збірної Англії Гарет Саутгейт не зможе розраховувати на кількох футболістів у поєдинку із національною командою України.

Півзахисник збірної України Руслан Маліновський провів невдалий поєдинок у складі французького "Олімпіку". Героєм команди цього вечора став інший футболіст.

 

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