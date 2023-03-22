Лионель Месси решил вернуться в "Барселону" по важной причине
Капитан сборной Аргентины Лионель Месси твердо намерен вернуться в каталонскую "Барселону". Ветеран хочет провести последний сезон в европейском футболе именно на "Камп Ноу".
В Каталонии уже готовятся к возвращению кумира, сообщает Mundo Deportivo.
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После победы на чемпионате мира-2022 в Катаре Лионель Месси изменил решение о том, где проведет следующий сезон. Аргентинец приостановил переговоры с руководством "ПСЖ" о продлении контракта. Действующее соглашение 35-летнего футболиста с французским клубом действует до лета 2023-го года. В "ПСЖ" хотели продлить его еще на несколько лет.
Условия Лео Месси
Поначалу Месси нравилась эта идея, но аргентинец поменял мнение. Он разочаровался во французском проекте, но хочет провести в Европе еще сезон или два. Лионель решил, что лучшим вариантом для продолжения его карьеры станет возвращение в "Барселону".
Переговоры с руководством каталонского клуба уже идут. Президент "блаугранас" Жоан Лапорта готов пойти на условия Лео Месси. Среди выдвинутых требований оказалось продление контрактов с ветеранами команды: Серхио Бускетсом, Жорди Альбой и Серхи Роберто.
Также Месси уже получил гарантии того, что состав "Барселоны" будет усилен новыми игроками ближайшим летом. Выполнение этих условий по мнению аргентинца поможет "Барселоне" побороться за победу в Лиге чемпионов.
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