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Лионель Месси решил вернуться в "Барселону" по важной причине

22 марта 2023 10:42
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Лионель Месси решил вернуться в Барселону по важной причине
Аргентинец ведет переговоры с руководством каталонского клуба
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси твердо намерен вернуться в каталонскую "Барселону". Ветеран хочет провести последний сезон в европейском футболе именно на "Камп Ноу". 

В Каталонии уже готовятся к возвращению кумира, сообщает Mundo Deportivo

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После победы на чемпионате мира-2022 в Катаре Лионель Месси изменил решение о том, где проведет следующий сезон. Аргентинец приостановил переговоры с руководством "ПСЖ" о продлении контракта. Действующее соглашение 35-летнего футболиста с французским клубом действует до лета 2023-го года. В "ПСЖ" хотели продлить его еще на несколько лет. 

Условия Лео Месси

Поначалу Месси нравилась эта идея, но аргентинец поменял мнение. Он разочаровался во французском проекте, но хочет провести в Европе еще сезон или два. Лионель решил, что лучшим вариантом для продолжения его карьеры станет возвращение в "Барселону". 

В Барселоне ждут Месси

Переговоры с руководством каталонского клуба уже идут. Президент "блаугранас" Жоан Лапорта готов пойти на условия Лео Месси. Среди выдвинутых требований оказалось продление контрактов с ветеранами команды: Серхио Бускетсом, Жорди Альбой и Серхи Роберто. 

Также Месси уже получил гарантии того, что состав "Барселоны" будет усилен новыми игроками ближайшим летом. Выполнение этих условий по мнению аргентинца поможет "Барселоне" побороться за победу в Лиге чемпионов. 

Напомним, украинский чемпион мира по боксу Александр Усик не сможет провести поединок против Тайсона Фьюри 29 апреля. Британец так и не согласился на этот поединок. 

Тем временем Руслан Малиновский разочаровал тренерский штаб "Марселя". Это произошло вскоре после того, как французская команда выкупила трансфер полузащитника у "Аталанты".

Лидер сборной Украины по биатлону Анастасия Меркушина признана лучшей спортсменкой по точности стрельбы стоя среди женщин в сезоне 2022/2023.

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