Ліонель Мессі вирішив повернутися до "Барселони" з важливої причини

Аргентинець веде переговори з керівництвом каталонського клубу

Капітан збірної Аргентини Ліонель Мессі має намір повернутися до каталонської "Барселони". Ветеран хоче провести останній сезон у європейському футболі саме на "Камп Ноу".

У Каталонії вже готуються до повернення кумира, повідомляє Mundo Deportivo.

Після перемоги на чемпіонаті світу-2022 у Катарі Ліонель Мессі змінив рішення про те, де проведе наступний сезон. Аргентинець призупинив переговори з керівництвом "ПСЖ" щодо продовження контракту. Дійсна угода 35-річного футболіста з французьким клубом діє до літа 2023 року. У "ПСЖ" хотіли продовжити його ще кілька років.

Умови Лео Мессі

Спочатку Мессі подобалася ця ідея, але аргентинець змінив думку. Він розчарувався у французькому проєкті, але хоче провести в Європі ще сезон чи два. Ліонель вирішив, що найкращим варіантом для продовження його кар'єри стане повернення до "Барселони".

Переговори з керівництвом каталонського клубу вже тривають. Президент "блаугранас" Жоан Лапорта готовий піти на умови Лео Мессі. Серед висунутих вимог було продовження контрактів із ветеранами команди: Серхіо Бускетсом, Жорді Альбою та Серхі Роберто.

Також Мессі вже отримав гарантії того, що склад "Барселони" буде посилено новими гравцями найближчого літа. Виконання цих умов, на думку аргентинця, допоможе "Барселоні" поборотися за перемогу в Лізі чемпіонів.

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