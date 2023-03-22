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В команде Усика назвали причину отказа Фьюри от боя

22 марта 2023 16:08
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
В команде Усика назвали причину отказа Фьюри от боя
Тайсон начал выдвигать Александру невыполнимые требования
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Британский тяжеловес Тайсон Фьюри предъявил слишком завышенные требования к условиям контракт на поединок с Александром Усиком. Бой за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе в ближайшее время не состоится. 

Промоутер украинского бойца Александр Красюк сообщил причину отмены долгожданного противостояния.

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Утром в среду, 22 марта, было официально объявлено об отмене боя между Александром Усиком (20-0, 13 КО) и Тайсоном Фьюри (33-0-1, 24 КО). Победитель этого поединка мог бы стать обладателем сразу четырех основных чемпионских поясов: WBC, WBA, WBO и IBF.

Бой Усик — Фьюри

Причина решения Фьюри 

Команды обоих боксеров несколько месяцев вели переговоры об организации боя. Усик согласился на распределение гонорара за поединок в соотношении 70 на 30 процентов в пользу Фьюри, но Тайсон все равно не согласился выйти с ним на ринг. 

"Все зашло слишком далеко. Усик принял предложение о распределении средств за бой, и после этого Фьюри решил просто "сесть ему на шею".

Суть в том, что Тайсон пытается избежать поединка с Александром. Он ставит слишком много препятствий перед заключением контракта", — рассказал Александр Красюк. 

Усик уже закрыл тренировочный лагерь, в котором готовился к бою против Фьюри. Теперь ему предстоит защитить свои пояса от посяганий других претендентов на титулы. 

Напомним, Лионель Месси принял решение вернуться в "Барселону". Один из аргументов окончательно убедил его не продлевать контракт с "ПСЖ". 

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