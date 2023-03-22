Украина против Англии — эксперты дали прогноз в пользу команды Ротаня

Три причины, которые помогут команде Руслана Ротаня не проиграть в Лондоне

Сборная Англии примет национальную команду Украины в рамках первого матча отбора на чемпионат Европы-2024 в группе "С". Противостояние состоится на лондонском стадионе "Уэмбли".

Есть ли у команды Руслана Ротаня шансы в этом поединке? Отвечаем в специальном материале портала Новини.LIVE.

Год назад, весной-2022, было непонятно, когда и при каких обстоятельствах сборная Украины сыграет свой следующий поединок. Уже больше года весь украинский спорт живет по специфическим правилам, которые продиктованы окружающей действительностью.

Это сказалось на спортивных результатах украинских спортсменов, и футбол не стал исключением. "Сине-желтые" до последнего боролись за право выступать на Кубке Мира-2022, но уступили в решающем матче Уэльсу и на турнир не поехали. Начало отбора на Евро-2024 Украина начинает с новым тренером, надеждами и проблемами. Однако шанс на победу в Англии остается. И на то есть несколько причин.

Смена тренера часто идет на пользу

Александру Петракову не удалось выполнить поставленные задачи — квалифицироваться в элитном дивизионе Лиги Наций и пробиться на Мундиаль в Катаре. В Украинской ассоциации футбола (УАФ) приняли решение не продлевать контракт с наставником.

С назначением нового тренера слишком сильно затянули. В УАФ хотят видеть на этом посту Сергея Реброва, однако он до лета связан контрактом с клубом "Аль-Айн" из ОАЭ. Новым наставником сборной Украины стал Руслан Ротань. У него за плечами несколько лет работы с "молодежкой", успешные результаты и новые тренерские идеи. Ротань молод, прекрасно знаком с возможностями футболистов. Он амбициозен и хочет себя проявить.

Смена тренера всегда эмоционально воздействует на команду. Часто такой шаг приводит к тому, что игроки на протяжение определенного времени демонстрируют высокие результаты.

Игроки сборной Украины в хорошей форме

Это касается далеко не всех. Но сразу несколько подопечных Ротаня подходят к поединку на пике физической готовности. Прежде всего это касается Виктора Цыганкова, который постепенно становится лидером испанской "Жироны". На прошлых выходных хавбек забил два гола и был признан лучшим футболистом тура в Испании. Он может продолжить результативную серию и в сборной.

В Марселе настолько очарованы Русланом Малиновским, что полностью выкупили его контракт у "Аталанты". Он не каждый матч проводит на стабильно высоком уровне, но часто бывает полезен.

Артем Довбик остается главным бомбардиром "Днепра-1" и всего чемпионата Украины. Он уже готов быть основным игроком в национальной команде и представляет серьезную опасность воротам любого соперника. А ведь есть еще и Георгий Судаков, который за последние месяцы стал лидером донецкого "Шахтера".

Опыт выступлений в АПЛ

В чемпионате Англии становится все больше украинских футболистов. Зинченко борется за титул с "Арсеналом", Мудрик привыкает к специфике работы местных тренеров, Миколенко набирается опыта в "Эвертоне". Все они представляют, что такое британский футбол и как противостоять английским футболистам. А ведь есть еще Забарный, но он не выходил на поле с ноября и пока не готов помочь сборной Украины.

У Руслана Ротаня есть шанс начать карьеру в качестве наставника сборной Украины если не с победы, то хотя бы с ничьей. Поддержка болельщиков команде будет обеспечена, футболисты мечтают проявить себя. Обилие травм компенсируется за счет игровых качеств здоровых футболистов. Самое время продемонстрировать амбиции.

Напомним, украинский чемпион мира по боксу Александр Усик не сможет провести поединок против Тайсона Фьюри 29 апреля. Британец так и не согласился на этот поединок.

Тем временем Руслан Малиновский разочаровал тренерский штаб "Марселя". Это произошло вскоре после того, как французская команда выкупила трансфер полузащитника у "Аталанты".

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