Україна проти Англії — експерти дали прогноз на користь команди Ротаня

Три причини, які допоможуть команді Руслана Ротаня не програти у Лондоні

Збірна Англії прийматиме національну команду України в рамках першого матчу відбору на чемпіонат Європи-2024 у групі "С". Протистояння відбудеться на лондонському стадіоні "Вемблі".

Чи є у команди Руслана Ротаня шанси у цьому поєдинку? Відповідаємо у спеціальному матеріалі порталу Новини.LIVE.

Рік тому, навесні 2022 року, було незрозуміло, коли й за яких обставин збірна України зіграє свій наступний поєдинок. Вже понад рік весь український спорт живе за специфічними правилами, які продиктовані довкіллям.

Це позначилося на спортивних результатах українських спортсменів і футбол не став винятком. "Синьо-жовті" до останнього виборювали право виступати на Кубку Світу-2022, але поступилися у вирішальному матчі Уельсу і на турнір не поїхали. Початок відбору на Євро-2024 Україна починає з новим тренером, надіями та проблемами. Проте шанс на перемогу в Англії лишається. І на те є кілька причин.

Зміна тренера часто йде на користь

Олександру Петракову не вдалося виконати поставлені завдання — кваліфікуватися в елітному дивізіоні Ліги Націй та пробитися на Мундіаль у Катарі. В Українській асоціації футболу (УАФ) вирішили не продовжувати контракт із наставником.

З призначенням нового тренера надто сильно затягли. В УАФ хочуть бачити на цій посаді Сергія Реброва, проте він до літа пов'язаний з клубом "Аль-Айн" з ОАЕ. Новим наставником збірної України став Руслан Ротань. У нього за плечима кілька років роботи з "молодіжкою", успішні результати та нові тренерські ідеї. Ротань молодий, чудово знайомий із можливостями футболістів. Він амбітний і хоче себе проявити.

Зміна тренера завжди емоційно впливає на команду. Часто такий крок призводить до того, що гравці протягом певного часу демонструють високі результати.

Гравці збірної України у прекрасній формі

Це стосується не всіх. Але одразу кілька підопічних Ротаня підходять до поєдинку на піку фізичної готовності. Насамперед це стосується Віктора Циганкова, який поступово стає лідером іспанської "Жирони". Минулими вихідними хавбек забив два голи та був визнаний найкращим футболістом туру в Іспанії. Він може продовжити результативну серію й у збірній.

У Марселі настільки зачаровані Русланом Маліновським, що повністю викупили його контракт у "Аталанти". Він не кожен матч проводить на стабільно високому рівні, але часто буває корисним.

Артем Довбик залишається головним бомбардиром "Дніпра-1" та всього чемпіонату України. Він уже готовий бути основним гравцем у національній команді й становить серйозну небезпеку воротам будь-якого суперника. Адже є ще й Георгій Судаков, який за останні місяці став лідером донецького "Шахтаря".

Досвід виступів в АПЛ

У чемпіонаті Англії дедалі більше українських футболістів. Зінченко виборює титул з "Арсеналом", Мудрик звикає до специфіки роботи місцевих тренерів, Миколенко набирається досвіду в "Евертоні". Всі вони уявляють, що таке британський футбол і як протистояти англійським футболістам. Ще є Забарний, але він не виходив на поле з листопада і поки що не готовий допомогти збірній України.

Руслан Ротань має шанс розпочати кар'єру як наставник збірної України якщо не з перемоги, то хоча б з нічиєю. Підтримка вболівальників команді буде забезпечена, футболісти мріють виявити себе. Велика кількість травм компенсується шляхом ігрових якостей здорових футболістів. Саме час продемонструвати амбіції.

Нагадаємо, український чемпіон світу з боксу Олександр Усик не зможе провести поєдинок проти Тайсона Ф'юрі 29 квітня. Британець так і не погодився на цей поєдинок.

Тим часом Руслан Маліновський розчарував тренерський штаб "Марселя". Це сталося невдовзі після того, як французька команда викупила трансфер півзахисника у "Аталанти".

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