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Кризис в "Динамо": вернутся ли киевляне на топ-уровень

22 марта 2023 12:19
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Кризис в Динамо — вернутся ли киевляне на топ-уровень
В ближайшие месяцы у "Динамо" появится новый тренер
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Одним из главных разочарований футбольного сезона в Украине стала деградация результатов киевского "Динамо". Ранний вылет из еврокубков и отсутствие шансов в борьбе за чемпионский титул являются лишь "вершиной айсберга" накопившихся в клубе проблем. 

Есть ли способ преодолеть этот кризис? Разбираемся в специальном материале портала Новини.LIVE

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Киевское "Динамо" первым же матчем сезона 2022/2023 в украинской Премьер-лиге продемонстрировало, что болельщикам не стоит ждать ничего хорошего. Разгромное поражение от "Днепра-1" было лишь первым фиаско в длинном списке провалов последних восьми месяцев. 

Динамо Киев

Периодически "Динамо" удавалось радовать поклонников, например, в квалификации еврокубка или в некоторых матчах УПЛ, но еще прошлой осенью стало понятно: клуб в кризисе. Надежда на зимнюю паузу, характер игроков и тренерское озарение Мирчи Луческу не оправдались. Что ждет "Динамо" в ближайшее время? Как преодолеть накопившиеся проблемы? Есть несколько способов, но все в итоге сводится к одному. 

Смена главного тренера 

Назначение Мирчи Луческу с самого начала сопровождал изрядный скепсис большей части сообщества болельщиков "Динамо". Румынскому специалисту удалось предоставить результат в виде побед во внутренних турнирах и достойной игры в ряде еврокубковых матчей. 

Мирча Луческу

Однако Луческу в "Динамо" явно исчерпало себя. Причин много: от систематических провалов клуба во время трансферных компаний до изменившихся условий работы в связи с коронавирусом, а потом и боевыми действиями на территории Украины. Тренировать в УПЛ стало не комфортно, такое под силу более молодым специалистам. 

Мирча Луческу скоро покинет "Динамо". Руководство клуба неоднократно заявляло о поддержке тренера и утверждало, что только он сам может принять решение об уходе из клуба. Это может произойти совсем скоро — в услугах специалиста заинтересованы клубы из чемпионатов Франции и Турции. 

Кто может заменить Луческу в "Динамо"? 

Все зависит от амбиций владельцев клуба и того, сколько они готовы и дальше вкладывать в "Динамо". Очевидно, что на какое-то время украинским болельщикам придется забыть об амбициозных европейских тренерах уровня Роберто Де Дзерби. И у руководства киевского клуба сложный выбор. 

Сергей Ребров

Многие болельщики мечтают о возвращении легенды "Динамо" на тренерский пост. Однако Ребров связан контрактом до лета-2023 с "Аль-Айном" из ОАЭ. При этом на него претендует еще и УАФ, которая готова сделать Реброва главным тренером сборной Украины. 

Сергей Ребров

Игорь Костюк 

Этот специалист уже долго работает с разными юношескими и молодежными командами "Динамо". Ему прекрасно знакомы возможности Ваната, Царенко и других игроков, которые уже сейчас должны заменить ушедших в другие клубы лидеров киевской команды. Возможно, настало время предоставить Костюку возможность поработать с главной командой. 

Игорь Костюк Динамо

Юрий Максимов 

Хороший мотиватор, опытный тренер и специалист, который не понаслышке знаком с философией "Динамо". Той, которая когда-то была у клуба. После ухода из "Ворсклы" Максимов находится без работы. За него как минимум не придется платить неустойку другому клубу. 

"Динамо" наверняка ждут изменения в ближайшем будущем. Эпоха Мирчи Луческу завершается. От нового выбора президента киевлян будет зависеть вектор развития столичного клуба. 

Напомним, украинский чемпион мира по боксу Александр Усик не сможет провести поединок против Тайсона Фьюри 29 апреля. Британец так и не согласился на этот поединок. 

Тем временем Руслан Малиновский разочаровал тренерский штаб "Марселя". Это произошло вскоре после того, как французская команда выкупила трансфер полузащитника у "Аталанты".

Лидер сборной Украины по биатлону Анастасия Меркушина признана лучшей спортсменкой по точности стрельбы стоя среди женщин в сезоне 2022/2023.

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