Кризис в Динамо — вернутся ли киевляне на топ-уровень

В ближайшие месяцы у "Динамо" появится новый тренер

Одним из главных разочарований футбольного сезона в Украине стала деградация результатов киевского "Динамо". Ранний вылет из еврокубков и отсутствие шансов в борьбе за чемпионский титул являются лишь "вершиной айсберга" накопившихся в клубе проблем.

Есть ли способ преодолеть этот кризис? Разбираемся в специальном материале портала Новини.LIVE.

Киевское "Динамо" первым же матчем сезона 2022/2023 в украинской Премьер-лиге продемонстрировало, что болельщикам не стоит ждать ничего хорошего. Разгромное поражение от "Днепра-1" было лишь первым фиаско в длинном списке провалов последних восьми месяцев.

Периодически "Динамо" удавалось радовать поклонников, например, в квалификации еврокубка или в некоторых матчах УПЛ, но еще прошлой осенью стало понятно: клуб в кризисе. Надежда на зимнюю паузу, характер игроков и тренерское озарение Мирчи Луческу не оправдались. Что ждет "Динамо" в ближайшее время? Как преодолеть накопившиеся проблемы? Есть несколько способов, но все в итоге сводится к одному.

Смена главного тренера

Назначение Мирчи Луческу с самого начала сопровождал изрядный скепсис большей части сообщества болельщиков "Динамо". Румынскому специалисту удалось предоставить результат в виде побед во внутренних турнирах и достойной игры в ряде еврокубковых матчей.

Однако Луческу в "Динамо" явно исчерпало себя. Причин много: от систематических провалов клуба во время трансферных компаний до изменившихся условий работы в связи с коронавирусом, а потом и боевыми действиями на территории Украины. Тренировать в УПЛ стало не комфортно, такое под силу более молодым специалистам.

Мирча Луческу скоро покинет "Динамо". Руководство клуба неоднократно заявляло о поддержке тренера и утверждало, что только он сам может принять решение об уходе из клуба. Это может произойти совсем скоро — в услугах специалиста заинтересованы клубы из чемпионатов Франции и Турции.

Кто может заменить Луческу в "Динамо"?

Все зависит от амбиций владельцев клуба и того, сколько они готовы и дальше вкладывать в "Динамо". Очевидно, что на какое-то время украинским болельщикам придется забыть об амбициозных европейских тренерах уровня Роберто Де Дзерби. И у руководства киевского клуба сложный выбор.

Сергей Ребров

Многие болельщики мечтают о возвращении легенды "Динамо" на тренерский пост. Однако Ребров связан контрактом до лета-2023 с "Аль-Айном" из ОАЭ. При этом на него претендует еще и УАФ, которая готова сделать Реброва главным тренером сборной Украины.

Игорь Костюк

Этот специалист уже долго работает с разными юношескими и молодежными командами "Динамо". Ему прекрасно знакомы возможности Ваната, Царенко и других игроков, которые уже сейчас должны заменить ушедших в другие клубы лидеров киевской команды. Возможно, настало время предоставить Костюку возможность поработать с главной командой.

Юрий Максимов

Хороший мотиватор, опытный тренер и специалист, который не понаслышке знаком с философией "Динамо". Той, которая когда-то была у клуба. После ухода из "Ворсклы" Максимов находится без работы. За него как минимум не придется платить неустойку другому клубу.

"Динамо" наверняка ждут изменения в ближайшем будущем. Эпоха Мирчи Луческу завершается. От нового выбора президента киевлян будет зависеть вектор развития столичного клуба.

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