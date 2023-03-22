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Криза в "Динамо": чи повернуться кияни на топ-рівень

22 березня 2023 12:19
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Криза в Динамо — чи повернуться кияни на топрівень
Найближчими місяцями у "Динамо" з'явиться новий тренер
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Одним із головних розчарувань футбольного сезону в Україні стала деградація результатів київського "Динамо". Ранній виліт з єврокубків і відсутність шансів у боротьбі за чемпіонський титул є лише "вершиною айсберга" проблем, що накопичилися в клубі.

Чи є спосіб подолати цю кризу? Розбираємось у спеціальному матеріалі порталу Новини.LIVE.

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Київське "Динамо" першим матчем сезону 2022/2023 в українській Прем'єр-лізі продемонструвало, що вболівальникам не варто чекати нічого хорошого. Розгромна поразка від "Дніпра-1" була лише першою фіаско у довгому списку провалів останніх восьми місяців.

Динамо Київ

Періодично "Динамо" вдавалося тішити шанувальників, наприклад, у кваліфікації єврокубка або в деяких матчах УПЛ, але ще восени стало зрозуміло: клуб у кризі. Надія на зимову паузу, характер гравців та тренерське осяяння Мірчі Луческу не справдилися. Що чекає на "Динамо" найближчим часом? Як подолати проблеми, що накопичилися? Є кілька способів, але все зводиться до одного.

Зміна головного тренера

Призначення Мірчі Луческу від початку супроводжував неабиякий скепсис більшої частини спільноти вболівальників "Динамо". Румунському фахівцю вдалося надати результат у вигляді перемог у внутрішніх турнірах та гідної гри у низці єврокубкових матчів.

Мірча Луческу

Однак Луческу у "Динамо" явно вичерпало себе. Причин багато: від систематичних провалів клубу під час трансферних компаній до умов роботи, що змінилися, у зв'язку з коронавірусом, а потім і бойовими діями на території України. Тренувати в УПЛ стало не комфортно, таке під силу молодшим спеціалістам.

Мірча Луческу скоро покине "Динамо". Керівництво клубу неодноразово заявляло про підтримку тренера і стверджувало, що тільки він сам може ухвалити рішення про звільнення з клубу. Це може статися незабаром — у послугах фахівця зацікавлені клуби з чемпіонатів Франції та Туреччини.

Хто може замінити Луческу на "Динамо"?

Все залежить від амбіцій власників клубу та того, скільки вони готові й надалі вкладати у "Динамо". Очевидно, що на якийсь час українським уболівальникам доведеться забути про амбітних європейських тренерів рівня Роберто Де Дзербі. І керівництво київського клубу має складний вибір.

Сергій Ребров

Багато вболівальників мріють про повернення легенди "Динамо" на тренерську посаду. Однак Ребров пов'язаний контрактом до літа-2023 із "Аль-Айном" з ОАЕ. При цьому на нього претендує ще й УАФ, готова зробити Реброва головним тренером збірної України.

Сергій Ребров

Ігор Костюк

Цей фахівець вже довго працює з різними юнацькими та молодіжними командами "Динамо". Йому чудово знайомі можливості Ваната, Царенка та інших гравців, які вже зараз повинні замінити лідерів київської команди, які пішли в інші клуби. Можливо, настав час надати Костюку можливість попрацювати із головною командою.

Ігор Костюк Динамо

Юрій Максимов

Хороший мотиватор, досвідчений тренер і фахівець, який не з чуток знайомий із філософією "Динамо". Тієї, яка колись була у клубу. Після виходу з "Ворскли" Максимов перебуває без роботи. За нього, як мінімум, не доведеться платити неустойку іншому клубу.

"Динамо" напевно чекають на зміни в найближчому майбутньому. Епоха Мірчі Луческу завершується. Від нового вибору президента киян залежатиме вектор розвитку столичного клубу.

Нагадаємо, український чемпіон світу з боксу Олександр Усик не зможе провести поєдинок проти Тайсона Ф'юрі 29 квітня. Британець так і не погодився на цей поєдинок.

Тим часом Руслан Маліновський розчарував тренерський штаб "Марселя". Це сталося невдовзі після того, як французька команда викупила трансфер півзахисника у "Аталанти".

Лідер збірної України з біатлону Анастасія Меркушина визнана найкращою спортсменкою за точністю стрілянини стоячи серед жінок у сезоні 2022/2023.

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