Ігор Бєланов патрулюватиме Одесу

Володаря Золотого м’яча прийняли до колективу силовиків

Легендарний одеський нападник Ігор Бєланов буде патрулювати місто в рядах Одеського формування з охорони громадського порядку "Спеціальний загін Гарпун", який складений з колишніх співробітників міліції та поліції, ветеранів та пенсіонерів.

Коментарі та спогади про кар’єру ексгравця Динамо та Чорноморця в матеріалі Новини.LIVE.

За час війни Ігор Бєланов вже неодноразово відвідував різні військові частини, приїжджав з Золотим м’ячем до нацгвардійців та навіть приїжджав на бойові позиції.

Цього разу він в Музеї Футболу вступив до лав "Спеціального загону Гарпун" та буде допомагати патрулювати місто вдень та вночі.

Пенсіонери приходили за зброєю

Пенсіонери та колишні міліціонери з перших днів війни почали приходити до Головного управління Національної поліції в Одеській області для отримання зброї з метою облаштувати на вулицях міста Оборону Одеси.

По всіх районах сформували відділи, боролися з ДРГ та навідниками, чергували на вулицях. Вирішили робити це разом з чинними співробітниками поліції. У комендантський час заступають на патрулювання, допомагають дільничим. Спецзагін очолив Валерій Романовський, колишній начальник УБОЗ та полковник міліції. Саме він видав шеврони та посвідчення Ігорю Бєланову.

"Дуже багато років дружимо з Валерієм Івановичем. Намагаємось разом грати й в футбол. Щоб ми жили. Не хочеться казати, що після 60 не можна бігати. Хочеться, але травми іноді дають про себе знати. Дякую за запрошення. Чим зможу бути корисним, то звичайно буду поруч 100 відсотків", – запевнив Бєланов.

Наразі у спецзагоні 350 осіб, з них 80% колишні поліціянти та 20% цивільних. Близько 50 ветеранів добровільно пішли у різні підрозділи ЗСУ, НГУ та Прикордонної служби.

Співробітники "Гарпуна" за цей рік нагороджувались неодноразовими подяками ГУНП, Одеської обласної військової адміністрації та мерії.

"Не можна сумніватися"

Під час урочистої церемонії володар Золотого м’яча згадав деякі моменти зі своєї футбольної молодості, з яких він виніс уроки. Так він згадав як не забив пенальті у фіналі Євро-1988.

"Після цього не міг тиждень спати. Я дивився візуально, ворота низькі, а воротар стоїть величезний, як шафа. А ворота низькі, тому що далеко трибуни. Я подумав хоча б не пробити вище, або в стійку та я його притиснув. Він стрибає у правий кут, а я йому потрапив приблизно 2 сантиметри вище б й він зайшов. Не можна, якщо щось надумав, не сумнівайся", – каже Ігор Іванович.

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