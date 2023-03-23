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Игорь Беланов будет патрулировать Одессу с ветеранами полиции

23 марта 2023 06:25
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Игорь Беланов будет патрулировать Одессу
Обладателя Золотого мяча приняли в коллектив силовиков
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

Легендарный одесский нападающий Игорь Беланов будет патрулировать город в рядах Одесского формирования по охране общественного порядка "Специальный отряд Гарпун", составленный из бывших сотрудников милиции и полиции, ветеранов и пенсионеров.

Комментарии и воспоминания о карьере Динамо и Черноморца в материале Новини.LIVE.

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За время войны Игорь Беланов уже неоднократно посещал разные воинские части, приезжал с Золотым мячом к нацгвардейцам и даже приезжал на боевые позиции.

беланов

В этот раз он в Музее Футбола вступил в ряды "Специального отряда Гарпун" и будет помогать патрулировать город днем и ночью.

Пенсионеры приходили за оружием

Пенсионеры и бывшие милиционеры с первых дней войны начали приходить в Главное управление Национальной полиции в Одесской области для получения оружия с целью обустроить на улицах города Оборону Одессы.

По всем районам сформировали отделы, боролись с ДРГ и наводчиками, дежурили на улицах. Решили это делать вместе с действующими сотрудниками полиции. В комендантское время заступают на патрулирование, помогают участковым. Спецотряд возглавил Валерий Романовский, бывший начальник УБОП и полковник милиции. Именно он выдал шевроны и удостоверения Игорю Беланову.

"Очень много лет дружим с Валерием Ивановичем. Стараемся вместе играть и в футбол. Чтобы мы жили. Не хочется говорить, что после 60 нельзя бегать. Хочется, но травмы иногда дают о себе знать. Спасибо за приглашение. Чем смогу быть полезным, то, конечно, буду рядом 100 процентов" , – заверил Беланов.

беланов

В спецотряде 350 человек, из них 80% бывшие полицейские и 20% гражданских. Около 50 ветеранов добровольно ушли в разные подразделения ВСУ, НГУ и Пограничной службы.

Сотрудники "Гарпуна" за этот год награждались неоднократными благодарностями ГУНП, Одесской областной военной администрации и мэрии.

"Нельзя сомневаться"

Во время торжественной церемонии обладатель Золотого мяча вспомнил некоторые моменты своей футбольной молодости, из которых он извлек уроки. Так он вспомнил, как не забил пенальти в финале Евро-1988.

После этого не мог неделю спать. Я смотрел визуально, ворота низкие, а вратарь стоит огромный, как шкаф. А ворота низкие, потому что далеко трибуны. Я подумал хотя бы не пробить выше, или в стойку и я его прижал. в правый угол, а я ему попал примерно 2 сантиметра выше и он зашел. Нельзя, если что-то надумал, не сомневайся" , - говорит Игорь Иванович.

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси намерен вернуться в каталонскую "Барселону". Ветеран хочет провести последний сезон в европейском футболе именно на "Камп Ноу".

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