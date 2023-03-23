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Дружина Усика висміяла Ф'юрі за відмову від бою

23 березня 2023 08:05
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Дружина Усика висміяла Ф'юрі за відмову від бою
Катерина порівняла британського боксера з "жадібною королевою"
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Катерина Усик, дружина чемпіона WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександра Усика (20-0, 13 КО), прокоментувала відмову володаря титулу WBC Тайсона Ф'юрі (33-0-1, 24 KO) битися з її чоловіком. Вона виклала кілька гумористичних карикатур.

Цими світлинами українка поділилась у своєму Інстаграмі, повідомляють Новини.LIVE.

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"Це бій, якого очікують фани "пуза" Ф’юрі @tysonfury", — поділилась картинкою Тайсона та Дерека Чісори жінка. 

усик

На фото символічно позначена цифра 4, адже до цього ці боксери зустрічались вже тричі. Минулого разу Ф’юрі не зустрів жодного спротиву з боку 39-річного ветерана. Фахівці порівняли той бій наприкінці 2022 року з "побиттям мішка". 

"І насамкінець: бути жадібним — дуже погано. Все найкраще попереду", — відзначила Катерина Усик.

фьюри

Так дружина Усика кумедно відреагували на перемовини щодо бою, які зайшли в глухий кут через дивні вимоги "циганського короля". 

Вранці в середу, 22 березня, було офіційно оголошено про скасування бою між Олександром Усиком (20-0, 13 КО) та Тайсоном Ф'юрі (33-0-1, 24 КО). Переможець цього поєдинку міг би стати володарем одразу чотирьох основних чемпіонських поясів: WBC, WBA, WBO та IBF.

За словами промоутера Усика Егіса Клімаса, команда українця кілька разів йшла на компроміси у переговорах із представниками Тайсона Ф'юрі. Проте британець висував нові вимоги. Незалежно від того, на що був готовий піти Усик заради цього бою, Ф'юрі вимагав все більше і більше.

Тайсон Фьюри отказывается от боя с Усиком

Усік погодився на розподіл гонорару за поєдинок у співвідношенні 70 на 30 відсотків на користь Ф'юрі, але Тайсон все одно не погодився вийти з ним на ринг.

Є ймовірність, що поєдинок за звання абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі відбудеться влітку 2023 року. Однак до цього Усику доведеться провести бої з іншими претендентами на його титули.

Легендарний одеський нападник Ігор Бєланов буде патрулювати місто в рядах Одеського формування з охорони громадського порядку "Спеціальний загін Гарпун", який складається з колишніх співробітників міліції та поліції, ветеранів та пенсіонерів.

Капітан збірної Аргентини Ліонель Мессі має намір повернутися до каталонської "Барселони". Ветеран хоче провести останній сезон у європейському футболі саме на "Камп Ноу".

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