Дружина Усика висміяла Ф'юрі за відмову від бою
Катерина Усик, дружина чемпіона WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександра Усика (20-0, 13 КО), прокоментувала відмову володаря титулу WBC Тайсона Ф'юрі (33-0-1, 24 KO) битися з її чоловіком. Вона виклала кілька гумористичних карикатур.
Цими світлинами українка поділилась у своєму Інстаграмі, повідомляють Новини.LIVE.
-
Науковці з'ясували найімовірнішу причину смерті Бетховена
-
Генсек ООН закликав людство припинити "вампірське" споживання води
-
Медведєв відзначився черговою псевдоісторичною заявою про Україну
-
Окупанти вночі обстріляли Краматорськ: є загиблі та поранені
-
"Хочуть цього українці чи ні": влада суттєво підвищить три тарифи
-
Чому Ф'юрі боїться Усика: головна боксерська битва року може не відбутися
-
Пропагандисти рф на шоу у скабєєвої заплуталися у фейках про Бахмут: що розповідають
-
У Івано-Франківську водій переїхав собаку і відмовився оплачувати лікування тварини
-
Що відомо у справі прикордонника, у якого в авто знайшли 700 тис. доларів: відповідь держструктури
-
Роналду розповів правду про збірну Португалії та ЧС-2022
"Це бій, якого очікують фани "пуза" Ф’юрі @tysonfury", — поділилась картинкою Тайсона та Дерека Чісори жінка.
На фото символічно позначена цифра 4, адже до цього ці боксери зустрічались вже тричі. Минулого разу Ф’юрі не зустрів жодного спротиву з боку 39-річного ветерана. Фахівці порівняли той бій наприкінці 2022 року з "побиттям мішка".
"І насамкінець: бути жадібним — дуже погано. Все найкраще попереду", — відзначила Катерина Усик.
Так дружина Усика кумедно відреагували на перемовини щодо бою, які зайшли в глухий кут через дивні вимоги "циганського короля".
Вранці в середу, 22 березня, було офіційно оголошено про скасування бою між Олександром Усиком (20-0, 13 КО) та Тайсоном Ф'юрі (33-0-1, 24 КО). Переможець цього поєдинку міг би стати володарем одразу чотирьох основних чемпіонських поясів: WBC, WBA, WBO та IBF.
За словами промоутера Усика Егіса Клімаса, команда українця кілька разів йшла на компроміси у переговорах із представниками Тайсона Ф'юрі. Проте британець висував нові вимоги. Незалежно від того, на що був готовий піти Усик заради цього бою, Ф'юрі вимагав все більше і більше.
Усік погодився на розподіл гонорару за поєдинок у співвідношенні 70 на 30 відсотків на користь Ф'юрі, але Тайсон все одно не погодився вийти з ним на ринг.
Є ймовірність, що поєдинок за звання абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі відбудеться влітку 2023 року. Однак до цього Усику доведеться провести бої з іншими претендентами на його титули.
Легендарний одеський нападник Ігор Бєланов буде патрулювати місто в рядах Одеського формування з охорони громадського порядку "Спеціальний загін Гарпун", який складається з колишніх співробітників міліції та поліції, ветеранів та пенсіонерів.
Капітан збірної Аргентини Ліонель Мессі має намір повернутися до каталонської "Барселони". Ветеран хоче провести останній сезон у європейському футболі саме на "Камп Ноу".