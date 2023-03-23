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Барселона підібрала заміну для Левандовського: є два варіанти

23 березня 2023 19:03
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Барселона підібрала заміну для Левандовського
Каталонський клуб готовий продати польського форварда
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Наступний сезон каталонська "Барселона" може розпочати з оновленою лінією атаки. На зміну Роберту Левандовському готові запросити іншого форварда.

Керівництво "синьо-гранатових" планує зробити вибір із двох кандидатур, повідомляє Marca.

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Команда Хаві Ернандеса лідирує в іспанській Ла-Лізі та випереджає мадридський "Реал" на 12 очок. Цілком імовірно, що за підсумками цього сезону саме "Барселона" стане чемпіоном країни.

Роберт Левандовський

Проблеми каталонців

Але керівництву клубу цього замало. Жоана Лапорту не влаштовує, що команда не зуміла пробитися до плей-офф Ліги чемпіонів та вилетіла з Ліги Європи на ранній стадії турніру.

Цього сезону "Барселона" забиває менше, ніж звикли вболівальники. Це пов'язано ще й з тим, що польський форвард Роберт Левандовський зменшив результативність після Кубка Світу-2022. Він все ще залишається найкращим бомбардиром Прімери з 15 голами, але у 2023 році ветеран забив лише два м'ячі.

Кого може купити "Барселона"?

У разі, якщо влітку надійдуть пропозиції щодо 34-річного поляка, "Барселона" буде готова його відпустити. Йому на заміну розглядають дві кандидатури. Перша — 31-річний бразилець Роберто Фірміно, у якого влітку закінчується контракт із "Ліверпулем". Футболіст уже заявив Юргену Клоппу, що не продовжуватиме угоду.

Гонсалу Рамуш

Другим кандидатом на посилення "Барселони" є 21-річний лідер "Бенфіки" Гонсалу Рамуш. Контракт португальця з клубом діє до літа 2024-го року, а його агентом є Жорже Мендеш, який має добрі стосунки з "Барселоною".

Нагадаємо, аргентинець Ліонель Мессі ухвалив рішення повернутися до "Барселони". Один з аргументів остаточно переконав його не продовжувати контракт із "ПСЖ".

А дружина Олександра Усика саркастично висміяла Тайсона Ф'юрі за відмову від бою і додала кілька промовистих епітетів про британського боксера.

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