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Почему Фьюри боится Усика: главное боксерское сражение года может не состояться

23 марта 2023 09:22
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Почему Фьюри боится Усика — главный бой года не состоится
Тайсон Фьюри изначально не хотел противостоять Александр Усику
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Промоутеры Фрэнк Уоррен и Эгис Климас официально подтвердили завершение переговорного процесса о контракте на бой между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком

В ближайшем будущем поединок за звание абсолютного чемпиона мира в хэвивейте не состоится. Объясняем причины в специальном материале портала Новини.LIVE.

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Противостояние Александра Усика и Тайсона Фьюри должно было состояться 29-го апреля 2023-го года. Болельщики не хотят верить в то, что бой окончательно сорван, но украинская сторона вышла из переговорного процесса. Усик закрыл тренировочный лагерь, в котором готовился к поединку в Лондоне. 

Александр Усик

Стороны больше месяца обсуждали контракт на бой. Наибольшие споры вызвал пункт о реванше вне зависимости от результатов первого поединка. В команде Усика объявили о согласии распределения гонорара за противостояние в соотношении 30 на 70 процентов в пользу британца. Однако украинец потребовал взамен право на реванш. Это и стало одной из причин, по которым Фьюри не согласился на бой. Что еще смутило Тайсона? 

Фьюри загнан в угол: его ждут репутационные потери 

Британскому боксеру изначально не нужен был поединок с украинцем. Соблазн стать абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе велик, однако в карьере Тайсона хватает титулов. Он уже не так молод, чтобы рисковать ради получения новых трофеев. 

Бой Усик — Фьюри

За последние месяцы Фьюри неоднократно намекал на то, что скоро уйдет на пенсию. Ему хочется оставить наследие, и в эти планы не входит возможное поражение от боксера, которого сам британец называл "низкорослым". 

Тайсон действительно не потеряет в деньгах, если откажется от боя с Усиком. Противостояние с Франсисом Нганну может принести ему гораздо более высокий гонорар. А в случае с украинцем Фьюри оказался в патовой ситуации. Его в любом случае ждут репутационные потери. Однако лучше сделать все, чтобы бой не состоялся, чем проиграть на ринге. Британца можно понять. 

"Игры разума" от Фьюри

В карьере Тайсона гонорары за поединки всегда имели такое же важное значение, как победы и титулы. Переговоры с командой Александра Усика могут быть частью медийного многосерийного промоушена.

Тайсон Фьюри

Возможно, британец изначально не собирался выходить на ринг с Усиком. Он продолжал "раскручивать" тему этого боя, вернувшись на передовицы спортивной прессы мира. Это более легкий и простой способ, чем делать больно "сбитым летчикам" вроде Дерека Чисоры.

Теперь Тайсон Фьюри снова может выбрать любого боксера в соперники. И начнет переговоры с позиции силы. А значит в любом случае получит за свою будущий бой солидный гонорар и сможет со спокойной совестью уйти на пенсию. Усик стал лишь инструментом на пути к достижению целей Тайсона Фьюри. 

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