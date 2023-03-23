Почему Фьюри боится Усика — главный бой года не состоится

Тайсон Фьюри изначально не хотел противостоять Александр Усику

Промоутеры Фрэнк Уоррен и Эгис Климас официально подтвердили завершение переговорного процесса о контракте на бой между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком.

В ближайшем будущем поединок за звание абсолютного чемпиона мира в хэвивейте не состоится. Объясняем причины в специальном материале портала Новини.LIVE.

Противостояние Александра Усика и Тайсона Фьюри должно было состояться 29-го апреля 2023-го года. Болельщики не хотят верить в то, что бой окончательно сорван, но украинская сторона вышла из переговорного процесса. Усик закрыл тренировочный лагерь, в котором готовился к поединку в Лондоне.

Стороны больше месяца обсуждали контракт на бой. Наибольшие споры вызвал пункт о реванше вне зависимости от результатов первого поединка. В команде Усика объявили о согласии распределения гонорара за противостояние в соотношении 30 на 70 процентов в пользу британца. Однако украинец потребовал взамен право на реванш. Это и стало одной из причин, по которым Фьюри не согласился на бой. Что еще смутило Тайсона?

Фьюри загнан в угол: его ждут репутационные потери

Британскому боксеру изначально не нужен был поединок с украинцем. Соблазн стать абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе велик, однако в карьере Тайсона хватает титулов. Он уже не так молод, чтобы рисковать ради получения новых трофеев.

За последние месяцы Фьюри неоднократно намекал на то, что скоро уйдет на пенсию. Ему хочется оставить наследие, и в эти планы не входит возможное поражение от боксера, которого сам британец называл "низкорослым".

Тайсон действительно не потеряет в деньгах, если откажется от боя с Усиком. Противостояние с Франсисом Нганну может принести ему гораздо более высокий гонорар. А в случае с украинцем Фьюри оказался в патовой ситуации. Его в любом случае ждут репутационные потери. Однако лучше сделать все, чтобы бой не состоялся, чем проиграть на ринге. Британца можно понять.

"Игры разума" от Фьюри

В карьере Тайсона гонорары за поединки всегда имели такое же важное значение, как победы и титулы. Переговоры с командой Александра Усика могут быть частью медийного многосерийного промоушена.

Возможно, британец изначально не собирался выходить на ринг с Усиком. Он продолжал "раскручивать" тему этого боя, вернувшись на передовицы спортивной прессы мира. Это более легкий и простой способ, чем делать больно "сбитым летчикам" вроде Дерека Чисоры.

Теперь Тайсон Фьюри снова может выбрать любого боксера в соперники. И начнет переговоры с позиции силы. А значит в любом случае получит за свою будущий бой солидный гонорар и сможет со спокойной совестью уйти на пенсию. Усик стал лишь инструментом на пути к достижению целей Тайсона Фьюри.

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