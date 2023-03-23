Капитан Динамо Сидорчук прокомментировал обстрел Запорожья

Полузащитник столичной команды помогает жертвам теракта

Капитан киевского "Динамо" Сергей Сидорчук назвал очередной обстрел оккупантами Запорожья "незаживающей раной". Полузащитник остро переживает каждую ракетную атаку на родной город.

Своими эмоциями футболист поделился на странице в Instagram.

В среду, 22 марта, российские оккупанты в очередной раз совершили ракетный обстрел Запорожья. Они попали в жилые дома, в результате чего начался пожар. Пострадали 34 человека, из которых 29 раненых было госпитализировано.

Новая действительность

Сергей Сидорчук готовится к матчу против сборной Англии в Лондоне, потому он не сразу узнал о произошедшем. Он признался, что трагедия его опустошила.

"Это мой родной город, моя родная страна. Слов нет. Есть нежелание понимать, что подобное происходит в разных городах Украины. Каждый день.

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Это как рана на не заживающем теле, а только с каждым разом все сильнее болит и становится больше. Как ожог, остающийся после подката на сухом поле. И так снова, снова и снова", — написал Сергей Сидорчук.

Помощь пострадавшим

Капитан "Динамо" отметил, что каждому украинцу пришлось привыкнуть к новой жизни с ракетными обстрелами и другими атаками интервентов. Футболист инициировал денежный сбор в помощь пострадавшим землякам.

"Давайте вместе поможем тем, кто сегодня остался без жилья. Ключевое: объединяться и помогать друг другу", — написал Сергей Сидорчук.

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