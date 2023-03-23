Капітан Динамо Сидорчук прокоментував обстріл Запоріжжя

Півзахисник столичної команди допомагає жертвам теракту

Капітан київського "Динамо" Сергій Сидорчук назвав черговий обстріл окупантами Запоріжжя "раною, що не загоюється". Півзахисник гостро переживає кожну ракетну атаку на рідне місто.

Своїми емоціями футболіст поділився на сторінці в Instagram.

У середу, 22 березня, російські окупанти вкотре здійснили ракетний обстріл Запоріжжя. Вони влучили до житлових будинків, внаслідок чого почалася пожежа. Постраждали 34 особи, з яких 29 поранених було госпіталізовано.

Нова дійсність

Сергій Сидорчук готується до матчу проти збірної Англії в Лондоні, тому він не одразу дізнався про те, що сталося. Він зізнався, що трагедія його спустошила.

"Це моє рідне місто, моя рідна країна. Слів немає. Є небажання розуміти, що таке відбувається у різних містах України. Щодня.

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Це як рана на тілі, що не гояться, а тільки з кожним разом все сильніше болить і стає більше. Як опік, що залишається після підкату на сухому полі. І так знову, знову і знову", — написав Сергій Сидорчук.

Допомога постраждалим

Капітан "Динамо" зазначив, що кожному українцю довелося звикнути до нового життя з ракетними обстрілами та іншими атаками інтервентів. Футболіст ініціював грошовий збір на допомогу потерпілим землякам.

"Давайте разом допоможемо тим, хто сьогодні залишився без житла. Ключове: об'єднуватися та допомагати один одному", — написав Сергій Сидорчук.

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