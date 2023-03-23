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Чому Ф'юрі боїться Усика: головна боксерська битва року може не відбутися

23 березня 2023 09:22
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Чому Ф'юрі боїться Усика — головний бій року не відбудеться
Тайсон Ф'юрі не хотів протистояти Олександру Усику
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Промоутери Френк Воррен та Егіс Клімас офіційно підтвердили завершення переговорного процесу про контракт на бій між Тайсоном Ф'юрі та Олександром Усиком.

У найближчому майбутньому поєдинок за звання абсолютного чемпіона світу у хевівейті не відбудеться. Пояснюємо причини у спеціальному матеріалі порталу Новини.LIVE.

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Протистояння Олександра Усика та Тайсона Ф'юрі мало відбутися 29 квітня 2023 року. Уболівальники не хочуть вірити в те, що бій остаточно зірвано, але українська сторона вийшла із переговорного процесу. Усик закрив тренувальний табір, у якому готувався до поєдинку у Лондоні.

Олександр Усік

Сторони понад місяць обговорювали контракт на бій. Найбільші суперечки викликав пункт про реванш незалежно від результатів першого поєдинку. У команді Усика оголосили про згоду розподілу гонорару за протистояння у співвідношенні 30 на 70 відсотків на користь британця. Проте українець вимагав натомість право на реванш. Це і стало однією з причин, через які Ф'юрі не погодився на бій. Що ще збентежило Тайсона?

Ф'юрі загнаний у кут: на нього чекають репутаційні втрати

Британському боксерові від самого початку не потрібний був поєдинок з українцем. Спокуса стати абсолютним чемпіоном світу в надважкій вазі велика, проте в кар'єрі Тайсона вистачає титулів. Він уже не такий молодий, щоб ризикувати заради отримання нових трофеїв.

Бій Вусік - Ф'юрі

За останні місяці Ф'юрі неодноразово натякав на те, що незабаром піде на пенсію. Йому хочеться залишити спадщину, і в ці плани не входить можливої поразки від боксера, якого сам британець називав "низькорослим".

Тайсон справді не втратить у грошах, якщо відмовиться від бою з Усиком. Протистояння з Франсісом Нганну може принести йому набагато вищий гонорар. А у випадку з українцем Ф'юрі опинився у патовій ситуації. На нього у будь-якому разі чекають репутаційні втрати. Однак краще зробити все, щоб бій не відбувся, аніж програти на рингу. Британця можна зрозуміти.

"Ігри розуму" від Ф'юрі

У кар'єрі Тайсона гонорари за поєдинки завжди мали таке ж важливе значення, як перемоги та титули. Переговори з командою Олександра Усика можуть бути частиною медійного багатосерійного промоушена.

Тайсон Ф'юрі

Можливо, британець спочатку не збирався виходити на ринг з Усиком. Він продовжував "розкручувати" тему цього бою, повернувшись на передовиці спортивної преси світу. Це легший і простий спосіб, ніж робити боляче "збитим льотчикам" на зразок Дерека Чісори.

Тепер Тайсон Ф'юрі знову може обрати будь-якого боксера у суперники. І розпочне переговори з позиції сили. А значить, у будь-якому випадку отримає за свій майбутній бій солідний гонорар і зможе зі спокійною совістю піти на пенсію. Усик став лише інструментом на шляху до досягнення цілей Тайсона Ф'юрі.

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