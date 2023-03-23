Чому Ф'юрі боїться Усика — головний бій року не відбудеться

Тайсон Ф'юрі не хотів протистояти Олександру Усику

Промоутери Френк Воррен та Егіс Клімас офіційно підтвердили завершення переговорного процесу про контракт на бій між Тайсоном Ф'юрі та Олександром Усиком.

У найближчому майбутньому поєдинок за звання абсолютного чемпіона світу у хевівейті не відбудеться. Пояснюємо причини у спеціальному матеріалі порталу Новини.LIVE.

Протистояння Олександра Усика та Тайсона Ф'юрі мало відбутися 29 квітня 2023 року. Уболівальники не хочуть вірити в те, що бій остаточно зірвано, але українська сторона вийшла із переговорного процесу. Усик закрив тренувальний табір, у якому готувався до поєдинку у Лондоні.

Сторони понад місяць обговорювали контракт на бій. Найбільші суперечки викликав пункт про реванш незалежно від результатів першого поєдинку. У команді Усика оголосили про згоду розподілу гонорару за протистояння у співвідношенні 30 на 70 відсотків на користь британця. Проте українець вимагав натомість право на реванш. Це і стало однією з причин, через які Ф'юрі не погодився на бій. Що ще збентежило Тайсона?

Ф'юрі загнаний у кут: на нього чекають репутаційні втрати

Британському боксерові від самого початку не потрібний був поєдинок з українцем. Спокуса стати абсолютним чемпіоном світу в надважкій вазі велика, проте в кар'єрі Тайсона вистачає титулів. Він уже не такий молодий, щоб ризикувати заради отримання нових трофеїв.

За останні місяці Ф'юрі неодноразово натякав на те, що незабаром піде на пенсію. Йому хочеться залишити спадщину, і в ці плани не входить можливої поразки від боксера, якого сам британець називав "низькорослим".

Тайсон справді не втратить у грошах, якщо відмовиться від бою з Усиком. Протистояння з Франсісом Нганну може принести йому набагато вищий гонорар. А у випадку з українцем Ф'юрі опинився у патовій ситуації. На нього у будь-якому разі чекають репутаційні втрати. Однак краще зробити все, щоб бій не відбувся, аніж програти на рингу. Британця можна зрозуміти.

"Ігри розуму" від Ф'юрі

У кар'єрі Тайсона гонорари за поєдинки завжди мали таке ж важливе значення, як перемоги та титули. Переговори з командою Олександра Усика можуть бути частиною медійного багатосерійного промоушена.

Можливо, британець спочатку не збирався виходити на ринг з Усиком. Він продовжував "розкручувати" тему цього бою, повернувшись на передовиці спортивної преси світу. Це легший і простий спосіб, ніж робити боляче "збитим льотчикам" на зразок Дерека Чісори.

Тепер Тайсон Ф'юрі знову може обрати будь-якого боксера у суперники. І розпочне переговори з позиції сили. А значить, у будь-якому випадку отримає за свій майбутній бій солідний гонорар і зможе зі спокійною совістю піти на пенсію. Усик став лише інструментом на шляху до досягнення цілей Тайсона Ф'юрі.

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