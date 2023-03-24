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Тухель вместо Нагельсманна: провал или победа в ЛЧ

24 марта 2023 13:22
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Тухель вместо Нагельсманна — провал или победа Баварии в ЛЧ
"Бавария" может выиграть Лигу чемпионов с новым тренером
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Мюнхенская "Бавария" проведет остаток сезона с новым главным тренером. Вместо Юлиана Нагельсманна команду возглавил Томас Тухель. 

Каковы перспективы "рекордмайстера" с новым наставником? Разбираем ситуацию в специальном материале портала Новини.LIVE

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Немецкие клубы характеризует спокойная, продуманная до мелочей работа, а их руководство — хладнокровие и терпением. Все это свойственно и "Баварии", однако у любого правила бывают исключения. В ночь на пятницу стало известно о том, что "рекордмайстер" сменил тренера.

 

Болельщикам может показаться, что все произошло слишком быстро. Картину дополняют слухи о том, что Юлиан Нагельсманн узнал о своем увольнении из новостей. Это не совсем так. Он уже несколько дней не работал с командой и догадывался, к чему все шло. 

В свою очередь Томас Тухель вел переговоры с "Тоттенхэмом" в то время, как на него вышли представители "Баварии". Он сумел убедить мюнхенский клуб в том, что команда под его руководством добьется прогресса. Решение было принято быстро, новый наставник подписал контракт на два с половиной года. Скоро об этом будет объявлено официально. 

Ошибки Нагельсманна 

"Бавария" всегда умела подстраиваться под изменения мирового футбола. После ухода в сборную Германии Ханси Флика мюнхенский клуб поддержал тренд на молодых тренеров и доверился Юлиану Нагельсманну. Не лучший выбор, но 35-летний специалист в Мюнхен с репутацией реформатор. Окрыленный доверием, он слишком увлекся поиском новых игровых моделей и сочетаний игроков. 

Юлиан Нагельсманн

"Бавария" разучилась прессинговать, забыла о контроле мяча, а на некоторые матчи тренерский штаб выбирал слишком осторожную схему. Нагельсманн увлекся экспериментами, и это привело к потере устойчивой игровой модели мюнхенцев. Наставник потерял связь с командой, утратил баланс. 

Увольнение могло произойти и раньше, победа над "ПСЖ" в 1/8 Лиги чемпионов отсрочила неминуемое. Но поражение от "Байера" в Бундеслиге вместе с выходом дортмундской "Боруссии" на первое место в турнирной таблице стали последней каплей терпения у руководства клуба. 

Эра Томаса Тухеля 

Символизм назначения Томаса Тухеля заключается в том, что первый матч во главе "Баварии" он проведет против дортмундской "Боруссии" — лидера Бундеслиги и своей бывшей команды. В конце апреля ему предстоит и встреча с другим коллективом, который Тухель когда-то возглавлял — "Майнцем". "Карнавальщики" умеют отнимать очки у "Баварии". В том же апреле мюнхенцев ждет противостояние с "Манчестер Сити" в Лиге чемпионов. Сможет ли "Бавария" преодолеть эти испытания с новым тренером? 

Томас Тухель Бавария

Сильные стороны Тухеля

Этот тренер умеет строить игру и добиваться результата даже в тех матчах, в которых его команды считаются аутсайдерами. Это поможет мюнхенцам в четвертьфинале Лиги чемпионов. 

Выбор футболистов в "Баварии" позволит Томасу Тухелю быстро наладить победный конвейер. Он прекрасно знаком со спецификой местного футбола, обладает опытом завоевания трофеев, выигрывал Лигу чемпионов. Даже странно, что "Бавария" только сейчас обратилась к этому немецкому специалисту. 

Недостатки нового тренера 

У Тухеля очень непростой характер, и это доставляло ему неприятности во всех клубах, в которых работал Томас. Где-то он ссорился с футболистами, в других случаях с руководством клубов. 

Томас Тухель Бавария

Работа немца в любом клубе начинается со взаимного согласия, но со временем этот штиль превращается в эмоциональный шторм. Однако тут "Бавария" подстраховалась и предложила тренеру контракт всего на два с половиной года. Этот тот срок, за который у Тухеля обычно пропадает "магия" в его клубах. 

Томас нигде надолго не задерживается, но все свои команды делает лучше как минимум на непродолжительный период времени. Кажется, "Бавария" выбрала оптимальный вариант, чтобы спасти этот сезон. 

Напомним, следующий сезон каталонская "Барселона" может начать с обновленной линией атаки. На смену Роберту Левандовскому могут пригласить другого форварда. Кандидатуры этих игроков уже известны. 

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