Тухель вместо Нагельсманна — провал или победа Баварии в ЛЧ

"Бавария" может выиграть Лигу чемпионов с новым тренером

Мюнхенская "Бавария" проведет остаток сезона с новым главным тренером. Вместо Юлиана Нагельсманна команду возглавил Томас Тухель.

Каковы перспективы "рекордмайстера" с новым наставником? Разбираем ситуацию в специальном материале портала Новини.LIVE.

Немецкие клубы характеризует спокойная, продуманная до мелочей работа, а их руководство — хладнокровие и терпением. Все это свойственно и "Баварии", однако у любого правила бывают исключения. В ночь на пятницу стало известно о том, что "рекордмайстер" сменил тренера.

Болельщикам может показаться, что все произошло слишком быстро. Картину дополняют слухи о том, что Юлиан Нагельсманн узнал о своем увольнении из новостей. Это не совсем так. Он уже несколько дней не работал с командой и догадывался, к чему все шло.

В свою очередь Томас Тухель вел переговоры с "Тоттенхэмом" в то время, как на него вышли представители "Баварии". Он сумел убедить мюнхенский клуб в том, что команда под его руководством добьется прогресса. Решение было принято быстро, новый наставник подписал контракт на два с половиной года. Скоро об этом будет объявлено официально.

Ошибки Нагельсманна

"Бавария" всегда умела подстраиваться под изменения мирового футбола. После ухода в сборную Германии Ханси Флика мюнхенский клуб поддержал тренд на молодых тренеров и доверился Юлиану Нагельсманну. Не лучший выбор, но 35-летний специалист в Мюнхен с репутацией реформатор. Окрыленный доверием, он слишком увлекся поиском новых игровых моделей и сочетаний игроков.

"Бавария" разучилась прессинговать, забыла о контроле мяча, а на некоторые матчи тренерский штаб выбирал слишком осторожную схему. Нагельсманн увлекся экспериментами, и это привело к потере устойчивой игровой модели мюнхенцев. Наставник потерял связь с командой, утратил баланс.

Увольнение могло произойти и раньше, победа над "ПСЖ" в 1/8 Лиги чемпионов отсрочила неминуемое. Но поражение от "Байера" в Бундеслиге вместе с выходом дортмундской "Боруссии" на первое место в турнирной таблице стали последней каплей терпения у руководства клуба.

Эра Томаса Тухеля

Символизм назначения Томаса Тухеля заключается в том, что первый матч во главе "Баварии" он проведет против дортмундской "Боруссии" — лидера Бундеслиги и своей бывшей команды. В конце апреля ему предстоит и встреча с другим коллективом, который Тухель когда-то возглавлял — "Майнцем". "Карнавальщики" умеют отнимать очки у "Баварии". В том же апреле мюнхенцев ждет противостояние с "Манчестер Сити" в Лиге чемпионов. Сможет ли "Бавария" преодолеть эти испытания с новым тренером?

Сильные стороны Тухеля

Этот тренер умеет строить игру и добиваться результата даже в тех матчах, в которых его команды считаются аутсайдерами. Это поможет мюнхенцам в четвертьфинале Лиги чемпионов.

Выбор футболистов в "Баварии" позволит Томасу Тухелю быстро наладить победный конвейер. Он прекрасно знаком со спецификой местного футбола, обладает опытом завоевания трофеев, выигрывал Лигу чемпионов. Даже странно, что "Бавария" только сейчас обратилась к этому немецкому специалисту.

Недостатки нового тренера

У Тухеля очень непростой характер, и это доставляло ему неприятности во всех клубах, в которых работал Томас. Где-то он ссорился с футболистами, в других случаях с руководством клубов.

Работа немца в любом клубе начинается со взаимного согласия, но со временем этот штиль превращается в эмоциональный шторм. Однако тут "Бавария" подстраховалась и предложила тренеру контракт всего на два с половиной года. Этот тот срок, за который у Тухеля обычно пропадает "магия" в его клубах.

Томас нигде надолго не задерживается, но все свои команды делает лучше как минимум на непродолжительный период времени. Кажется, "Бавария" выбрала оптимальный вариант, чтобы спасти этот сезон.

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