Тухель замість Нагельсманна — провал чи перемога Баварії у ЛЧ

"Баварія" може виграти Лігу чемпіонів із новим тренером

Мюнхенська "Баварія" проведе решту сезону з новим головним тренером. Замість Юліана Нагельсманна команду очолив Томас Тухель.

Які перспективи "рекордмайстера" з новим наставником? Розбираємо ситуацію у спеціальному матеріалі порталу Новини.LIVE.

Німецькі клуби характеризує спокійна, продумана до дрібниць робота, а їхнє керівництво — холоднокровність та терпіння. Все це властиво і "Баварії", проте будь-яке правило має винятки. У ніч на п'ятницю стало відомо, що "рекордмайстер" змінив тренера.

Вболівальникам може здатися, що все сталося надто швидко. Картину доповнюють чутки про те, що Юліан Нагельсман дізнався про своє звільнення з новин. Це не зовсім так. Він уже кілька днів не працював із командою та здогадувався, до чого все йшло.

Своєю чергою, Томас Тухель вів переговори з "Тоттенгемом" у той час, як на нього вийшли представники "Баварії". Він зумів переконати мюнхенський клуб у тому, що команда під його керівництвом досягне прогресу. Рішення було ухвалено швидко, новий наставник підписав контракт на два з половиною роки. Незабаром про це буде оголошено офіційно.

Помилки Нагельсманна

"Баварія" завжди вміла підлаштовуватись під зміни світового футболу. Після відходу до збірної Німеччини Хансі Фліка мюнхенський клуб підтримав тренд на молодих тренерів та довірився Юліану Нагельсманну. Не найкращий вибір, але 35-річний фахівець у Мюнхені з репутацією реформатор. Окрилений довірою, він надто захопився пошуком нових ігрових моделей та поєднань гравців.

"Баварія" розучилася пресингувати, забула про контроль м'яча, а деякі матчі тренерський штаб вибирав занадто обережну схему. Нагельсман захопився експериментами, і це призвело до втрати стійкої ігрової моделі мюнхенців. Наставник втратив зв'язок із командою, втратив баланс.

Звільнення могло статися і раніше, перемога над "ПСЖ" у 1/8 Ліги чемпіонів відстрочила неминуче. Але поразка від "Баєра" у Бундеслізі разом із виходом дортмундської "Боруссії" на перше місце в турнірній таблиці стали останньою краплею терпіння у керівництва клубу.

Ера Томаса Тухеля

Символізм призначення Томаса Тухеля полягає в тому, що перший матч на чолі "Баварії" він проведе проти дортмундської "Борусії" — лідера Бундесліги та своєї колишньої команди. Наприкінці квітня його чекає і зустріч з іншим колективом, який Тухель колись очолював — "Майнцем". "Карнавальники" вміють забирати очки у "Баварії". У тому ж квітні на мюнхенців чекає протистояння з "Манчестер Сіті" в Лізі чемпіонів. Чи зможе "Баварія" здолати ці випробування з новим тренером?

Сильні сторони Тухеля

Цей тренер вміє будувати гру та добиватися результату навіть у тих матчах, у яких його команди вважаються аутсайдерами. Це допоможе мюнхенцям у чвертьфіналі Ліги чемпіонів.

Вибір футболістів у "Баварії" дозволить Томасу Тухелю швидко налагодити переможний конвеєр. Він чудово знайомий зі специфікою місцевого футболу, має досвід завоювання трофеїв, вигравав Лігу чемпіонів. Навіть дивно, що "Баварія" лише зараз звернулася до цього німецького фахівця.

Недоліки нового тренера

У Тухеля дуже непростий характер, і це завдавало йому неприємностей у всіх клубах, у яких працював Томас. Десь він сварився з футболістами, в інших випадках із керівництвом клубів.

Робота німця в будь-якому клубі починається із взаємної згоди, але згодом цей штиль перетворюється на емоційний шторм. Однак тут "Баварія" підстрахувалась і запропонувала тренеру контракт лише на два з половиною роки. Цей той термін, за який у Тухеля зазвичай пропадає магія в його клубах.

Томас ніде надовго не затримується, але всі свої команди покращує як мінімум на нетривалий період часу. Здається, "Баварія" обрала оптимальний варіант, щоб урятувати цей сезон.

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