Бавария со скандалом заменила Нагельсманна на Тухеля

Томас Тухель снова попытается віиграть Лигу чемпионов

Руководство мюнхенской "Баварии" неожиданно сменило главного тренера прямо по ходу сезона. Новым наставником немецкой команды стал Томас Тухель.

Юлиану Нагельсманну даже не сообщили об увольнении, пишет Bild.

В "Баварии" решили, что ставка на 35-летнего Юлиана Нагельсманна не оправдалась. Он выиграл с клубом чемпионат Германии в прошлом году, но в сезоне 2022/2023 увлекся сомнительными экспериментами.

Почему уволили Нагельсманна?

У "Баварии" до сих пор нет ни четкого игрового рисунка, ни стабильного стартового состава. Новички вроде Садио Мане тоже не смогли раскрыться при Юлиане Нагельсманне.

После поражения от "Байера" (1:2) в 25 туре Бундеслиги "Бавария" опустилась на второе место в турнирной таблице. Дортмундская "Боруссия" опередила мюнхенцев. В четвертьфинале Лиги чемпионов "Бавария" сыграет с "Манчестер Сити", и при Нагельсманне у команды почти не было шансов пройти дальше.

Контракт Нагельсманна с "Баварией" действовал до лета 2026-го года. Это означает, что клуб будет вынужден выплатить ему неустойку. Примечательно, что о своем увольнении Юлиан узнал из новостей.

Новым главным тренером "Баварии" стал Томас Тухель. Он работал с дортмундской "Боруссией", французским "ПСЖ" и английским "Челси", с которым выигрывал Лигу чемпионов. Тухель был уволен руководством "синих" в начале нынешнего сезона после провального начала кампании в Лиге чемпионов и АПЛ.

Напомним, следующий сезон каталонская "Барселона" может начать с обновленной линией атаки. На смену Роберту Левандовскому могут пригласить другого форварда. Кандидатуры этих игроков уже известны.