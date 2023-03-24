Бавария со скандалом заменила Нагельсманна на Тухеля

"Бавария" со скандалом сменила тренера: что известно
Руководство мюнхенской "Баварии" неожиданно сменило главного тренера прямо по ходу сезона. Новым наставником немецкой команды стал Томас Тухель.
Юлиану Нагельсманну даже не сообщили об увольнении, пишет Bild.
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В "Баварии" решили, что ставка на 35-летнего Юлиана Нагельсманна не оправдалась. Он выиграл с клубом чемпионат Германии в прошлом году, но в сезоне 2022/2023 увлекся сомнительными экспериментами.
Почему уволили Нагельсманна?
У "Баварии" до сих пор нет ни четкого игрового рисунка, ни стабильного стартового состава. Новички вроде Садио Мане тоже не смогли раскрыться при Юлиане Нагельсманне.
После поражения от "Байера" (1:2) в 25 туре Бундеслиги "Бавария" опустилась на второе место в турнирной таблице. Дортмундская "Боруссия" опередила мюнхенцев. В четвертьфинале Лиги чемпионов "Бавария" сыграет с "Манчестер Сити", и при Нагельсманне у команды почти не было шансов пройти дальше.
Контракт Нагельсманна с "Баварией" действовал до лета 2026-го года. Это означает, что клуб будет вынужден выплатить ему неустойку. Примечательно, что о своем увольнении Юлиан узнал из новостей.
Новым главным тренером "Баварии" стал Томас Тухель. Он работал с дортмундской "Боруссией", французским "ПСЖ" и английским "Челси", с которым выигрывал Лигу чемпионов. Тухель был уволен руководством "синих" в начале нынешнего сезона после провального начала кампании в Лиге чемпионов и АПЛ.
Напомним, следующий сезон каталонская "Барселона" может начать с обновленной линией атаки. На смену Роберту Левандовскому могут пригласить другого форварда. Кандидатуры этих игроков уже известны.