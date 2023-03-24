Баварія зі скандалом замінила Нагельсманна на Тухеля

Томас Тухель знову спробує виграти Лігу чемпіонів

Керівництво мюнхенської "Баварії" несподівано змінило головного тренера прямо по ходу сезону. Новим наставником німецької команди став Томас Тухель.

Юліану Нагельсманну навіть не повідомили про звільнення, пише Bild.

У "Баварії" вирішили, що ставка на 35-річного Юліана Нагельсманна не справдилась. Він виграв із клубом чемпіонат Німеччини минулого року, але в сезоні 2022/2023 захопився сумнівними експериментами.

Чому звільнили Нагельсманна?

У "Баварії" досі немає чіткого ігрового малюнка, ні стабільного стартового складу. Новачки на кшталт Садіо Мане теж не змогли розкритися за Юліана Нагельсмана.

Після поразки від "Баєра" (1:2) у 25 турі Бундесліги "Баварія" опустилася на друге місце у турнірній таблиці. Дортмундська "Боруссія" випередила мюнхенців. У чвертьфіналі Ліги чемпіонів "Баварія" зіграє з "Манчестер Сіті", і за Нагельсмана у команди майже не було шансів пройти далі.

Контракт Нагельсманна з "Баварією" діяв до літа 2026 року. Це означає, що клуб буде змушений виплатити йому неустойку. Примітно, що про звільнення Юліан дізнався з новин.

Новим головним тренером "Баварії" став Томас Тухель. Він працював з дортмундською "Боруссією", французьким "ПСЖ" та англійським "Челсі", з яким вигравав Лігу чемпіонів. Тухель був звільнений керівництвом "синіх" на початку нинішнього сезону після провального початку кампанії у Лізі чемпіонів та АПЛ.

Нагадаємо, наступний сезон каталонська "Барселона" може розпочати з оновленою лінією атаки. На зміну Роберту Левандовському можуть запросити іншого форварда. Кандидатури цих гравців уже відомі.