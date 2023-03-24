Баварія зі скандалом замінила Нагельсманна на Тухеля

"Баварія" зі скандалом змінила тренера: що відомо
Керівництво мюнхенської "Баварії" несподівано змінило головного тренера прямо по ходу сезону. Новим наставником німецької команди став Томас Тухель.
Юліану Нагельсманну навіть не повідомили про звільнення, пише Bild.
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У "Баварії" вирішили, що ставка на 35-річного Юліана Нагельсманна не справдилась. Він виграв із клубом чемпіонат Німеччини минулого року, але в сезоні 2022/2023 захопився сумнівними експериментами.
Чому звільнили Нагельсманна?
У "Баварії" досі немає чіткого ігрового малюнка, ні стабільного стартового складу. Новачки на кшталт Садіо Мане теж не змогли розкритися за Юліана Нагельсмана.
Після поразки від "Баєра" (1:2) у 25 турі Бундесліги "Баварія" опустилася на друге місце у турнірній таблиці. Дортмундська "Боруссія" випередила мюнхенців. У чвертьфіналі Ліги чемпіонів "Баварія" зіграє з "Манчестер Сіті", і за Нагельсмана у команди майже не було шансів пройти далі.
Контракт Нагельсманна з "Баварією" діяв до літа 2026 року. Це означає, що клуб буде змушений виплатити йому неустойку. Примітно, що про звільнення Юліан дізнався з новин.
Новим головним тренером "Баварії" став Томас Тухель. Він працював з дортмундською "Боруссією", французьким "ПСЖ" та англійським "Челсі", з яким вигравав Лігу чемпіонів. Тухель був звільнений керівництвом "синіх" на початку нинішнього сезону після провального початку кампанії у Лізі чемпіонів та АПЛ.
Нагадаємо, наступний сезон каталонська "Барселона" може розпочати з оновленою лінією атаки. На зміну Роберту Левандовському можуть запросити іншого форварда. Кандидатури цих гравців уже відомі.