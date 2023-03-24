Месси установил рекорд, которому позавидует Роналду

Лионель Месси установил уникальное достижение в истории сборной Аргентины

Сборная Аргентины провела товарищеский матч против Панамы. Перед игрой состоялась трогательная церемония единения "альбиселесте" с болельщиками.

Лионель Месси установил в этой встрече историческое достижение, сообщает Marca.

Перед матчем сборных Аргентины и Панамы на стадионе "Монументаль" в Буэнос-Айресе капитан хозяев поля обратился к заполнившим арену болельщикам со словами благодарности за поддержку на Кубке Мира в Катаре.

"Нашей общей большой мечтой была победа на чемпионате мира. Мы видели невероятную поддержку в каждом матче, чувствовали ее. Благодаря вам, болельщикам, у сборной Аргентины все получилось. Я в долгу перед вами и перед моими партнерами по команде. Мы сделали это все вместе", — рассказал Лео Месси.

Рекорд Месси

Сборная Аргентины смогла "распечатать" ворота Панамы только в конце товарищеского матча. На 78-й минуте забил Тьяго Альмада, а незадолго до финального свистка отличился и Лионель Месси.

Для 35-летнего ветерана этот гол стал 800-м в профессиональной карьере. На клубном уровне аргентинец отличился 701 раз, за сборную Аргентины забил 99 мячей. Он является лучшим бомбардиром в истории национальной команды.

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