Мессі встановив рекорд, якому позаздрить Роналду

Ліонель Мессі встановив унікальне досягнення в історії збірної Аргентини

Збірна Аргентини провела товариський матч проти Панами Перед грою відбулася зворушлива церемонія єднання "альбіселесте" з уболівальниками.

Ліонель Мессі встановив у цій зустрічі історичне досягнення, повідомляє Marca.

Перед матчем збірних Аргентини та Панами на стадіоні "Монументаль" у Буенос-Айресі капітан господарів поля звернувся до вболівальників, які заповнили арену, зі словами подяки за підтримку на Кубку Світу в Катарі.

"Нашою спільною великою мрією була перемога на чемпіонаті світу. Ми бачили неймовірну підтримку у кожному матчі, відчували її. Завдяки вам, уболівальникам, у збірної Аргентини все вийшло. Я в боргу перед вами та перед моїми партнерами по команді. Ми зробили це все разом", — розповів Лео Мессі.

Рекорд Мессі

Збірна Аргентини змогла забити у ворота Панами лише наприкінці товариського матчу. На 78-й хвилині відзначився Тьяго Альмада, а незадовго до фінального свистка забив й Ліонель Мессі.

Для 35-річного ветерана цей гол став 800-м у професійній кар'єрі. На клубному рівні аргентинець відзначився 701 раз, за збірну Аргентини забив 99 м'ячів. Він є найкращим бомбардиром в історії національної команди.

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