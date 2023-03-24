Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Cпорт arrow Мессі встановив рекорд, якому позаздрить Роналду arrow

Мессі встановив рекорд, якому позаздрить Роналду

24 березня 2023 10:26
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Мессі встановив рекорд, якому позаздрить Роналду
Ліонель Мессі встановив унікальне досягнення в історії збірної Аргентини
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Збірна Аргентини провела товариський матч проти Панами Перед грою відбулася зворушлива церемонія єднання "альбіселесте" з уболівальниками.

Ліонель Мессі встановив у цій зустрічі історичне досягнення, повідомляє Marca.

Читайте також:

Перед матчем збірних Аргентини та Панами на стадіоні "Монументаль" у Буенос-Айресі капітан господарів поля звернувся до вболівальників, які заповнили арену, зі словами подяки за підтримку на Кубку Світу в Катарі.

"Нашою спільною великою мрією була перемога на чемпіонаті світу. Ми бачили неймовірну підтримку у кожному матчі, відчували її. Завдяки вам, уболівальникам, у збірної Аргентини все вийшло. Я в боргу перед вами та перед моїми партнерами по команді. Ми зробили це все разом", — розповів Лео Мессі.

Ліонель Мессі дружина та діти

Рекорд Мессі

Збірна Аргентини змогла забити у ворота Панами лише наприкінці товариського матчу. На 78-й хвилині відзначився Тьяго Альмада, а незадовго до фінального свистка забив й Ліонель Мессі.

Для 35-річного ветерана цей гол став 800-м у професійній кар'єрі. На клубному рівні аргентинець відзначився 701 раз, за збірну Аргентини забив 99 м'ячів. Він є найкращим бомбардиром в історії національної команди.

Нагадаємо, керівництво мюнхенської "Баварії" несподівано змінило головного тренера прямо в ході сезону. Новим наставником німецької команди став Томас Тухель.

Головний тренер збірної Англії Гарет Саутгейт розповів, чим залишився незадоволеним у першому матчі своїй команді у відборі на чемпіонат Європи-2024.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

Оновлено

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

Оновлено

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Оновлено

15:23 В уряді сказали, чи будуть затримки у виплаті пенсій та соцдопомоги

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

10:36Росіяни обстріляли Сумщину керованими авіаційними бомбами: що відомо

10:30 Кабмін доручив Мінкульту розробити проєкт створення Національного військового цвинтаря

Новина з відео

10:28 Братчук про нічну атаку по Одещині та загрозу чергового обстрілу

Новина з відео

10:21 ​​​​​​​ГУР оприлюднило документальний фільм про харківський контрнаступ

Новина з відео

10:10 Екснардепа Рената Кузьміна заочно взяли під варту: у чому він звинувачується

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

10:09 Правозахисники розповіли про зґвалтування і тортури у в'язницях Північної Кореї

09:50 Китай просить Європу підтримати мирний план щодо України

09:47 Засновник бренду Zara змушений постійно витрачати мільярди євро: у чому причина

09:43 Українці активно повертають борги за мікрокредитами і не припиняють їх брати, — Оpendatabot

09:43 Франківська поліція купила авто майже за 2 мільйона гривень з румунського гранту

Новина з відео

10:28 Братчук про нічну атаку по Одещині та загрозу чергового обстрілу

Новина з відео

10:21 ​​​​​​​ГУР оприлюднило документальний фільм про харківський контрнаступ

Новина з відео

10:10 Екснардепа Рената Кузьміна заочно взяли під варту: у чому він звинувачується

Новина з відео

09:05 Ні дня без пожеж: у російському Арамілі спалахнув науково-виробничий комплекс

Новина з відео

07:40 Укроборонпром розповів, який відсоток техніки ремонтують прямо біля лінії фронту

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

06:35 Голлівудській зірці Джессіці Честейн — 46: найкращі ролі оскароносної акторки

Новина з відео

06:15 Великий піст на Благовіщення: як дотримуватися та які продукти дозволені у свято

Новина з відео

22:20 Російський терор ми не пробачимо і не забудемо, — Зеленський

Новина з відео

21:42Зеленський звернувся до Європейської ради та відзначив п’ять ключових небезпек: деталі

Новина з відео

18:47 Окупанти скаржаться на випадки дезертирства військових рф та невдачі у Бахмуті, — перехоплення ГУР

Новина з фото

07:32Шоумену Педану — 41: чим зараз займається зірка "Підйому"

Ексклюзив

06:10В Україні закрилися сотні обмінників: як вони працюють і скільки заробляють

Новина з фото

20:12 Історія кохання Єфросиніної та захисника України Тимура Хромаєва

Ексклюзив

19:00Дунайка вже на прилавках Привозу: як її краще приготувати — поради продавців

18:40Ізраїльські "Ловці дронів" скоро приїдуть в Україну

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Ексклюзив

16:00На годину вперед: одесити про переведення часу

Ексклюзив

10:34"Заснув і більше не прокинувся": запоріжці розповіли про щоденний терор російських обстрілів

Новина з фото

06:45 Цілувався з зірками, платив за них та знає всі таємниці: блогеру Перес Гілтону — 45

Ексклюзив

06:20Контрнаступ ЗСУ: чим ворог може нищити "Леопарди" та "Челленджери"

21:13Аналітики оцінили максимальну вартість валюти у 2023-му

Актуальне по темі

None 24 Березень 10:27

Кабмін доручив Мінкульту розробити проєкт створення Національного військового цвинтаря

None 24 Березень 10:33

Братчук про нічну атаку по Одещині та загрозу чергового обстрілу

None 24 Березень 10:17

Екснардепа Рената Кузьміна заочно взяли під варту: у чому він звинувачується

None 24 Березень 10:10

Правозахисники розповіли про зґвалтування і тортури у в'язницях Північної Кореї

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB