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Кейн установил рекорд в матче с Италией, но Саутгейт недоволен Англией

24 марта 2023 08:11
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Кейн установил рекорд в матче с Италией, но Саутгейт недоволен Англией
Гарет Саутгейт назвал недостатки в игре сборной Англии
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт поделился мнением о первом матче своей команде в отборе на чемпионат Европы-2024. 

Харри Кейн по итогам этого поединка стал рекордсменом "трех львов", сообщает The Guardian

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В рамках первого отборочного поединка на Евро-2024 сборная Англии обыграла в Неаполе Италию со счетом 2:1. Деклан Райс открыл счет уже на 13 минуте, а незадолго до перерыва Харри Кейн забил второй гол. На 56-й минуте Матео Ретеги забил за "Скуадру адзурру", но подопечным Роберто Манчини не помогло добиться хотя бы ничьей даже удаление Люка Шоу на 80-й минуте. 

"Сборная Англии не побеждала Италию на выезде с 1961-го года, так что с этой точки зрения результат получился хорошим. "Скуадра адзурра" остается очень мотивированной, быстрой и опасной командой. 

Я рад победе, но недоволен тем, что мы провели два разных тайма. Англия должна играть так, как она это делала до перерыва. Только в таком случае мы сможем достигнуть поставленных целей", — заявил Гарет Саутгейт. 

Харри Кейн

Харри Кейн установил новый рекорд

Капитан сборной Англии Харри Кейн стал рекордсменом по забитым голам за национальную команду. Он обошел по этому показателю Уэйна Руни. Тренер отдельно похвалил форварда. 

"Это футболист, благодаря которому команда может выиграть любой матч. Его разочарование результатом вылета из Кубка Мира-2022 уже в прошлом. Кейн является одним из лучших форвардов в истории, что он снова доказал. Нам повезло, что у нас есть Харри", — отметил Гарет Саутгейт. 

Напомним, руководство мюнхенской "Баварии" неожиданно сменило главного тренера прямо по ходу сезона. Новым наставником немецкой команды стал Томас Тухель. 

Следующий сезон каталонская "Барселона" может начать с обновленной линией атаки. На смену Роберту Левандовскому могут пригласить другого форварда. Кандидатуры этих игроков уже известны. 

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