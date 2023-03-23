Футболист сборной Англии пропал без вести накануне важного матча

Полузащитник перестал выходить на связь несколько дней назад

Главный тренер турецкого "Бешикташа" Шенол Гюнеш заявил о пропаже полузащитника сборной Англии Деле Алли. Его уже несколько дней нигде не могут найти.

Футболист просто бесследно исчез, сообщил тренер в интервью Daily Mail.

В Турции решили обратиться к прессе по поводу помощи в установлении местонахождения 26-летнего Деле Алли. Полузащитник перебрался в стамбульский "Бешикташ" на правах аренды из "Эвертона" летом 2022-го года. В нынешнем сезоне он сыграл 13 матчей во всех турнирах.

Несколько недель назад Шенол Гюнеш предоставил Деле Алли короткий отпуск для того, чтобы футболист отдохнул и вернулся на поле полным сил. Через некоторое время англичанин перестал отвечать на звонки и сообщения. Друзья Деле Алли тоже его не видели.

Карьера Деле Алли

Несколько лет назад Деле Алли был известным в английской Премьер-лиге футболистом, игроком стартового состава сборной Англии и "Тоттенхэма". Он дважды был признан "Молодым игроком года" в АПЛ, участвовал в матчах Кубка Мира-2018.

Проблемы Деле Алли начались весной 2019-го года. Футболиста стали преследовать травмы, после чего он постепенно выбыл из основы "шпор" и сборной Англии. Переход в "Эвертон" не помог полузащитнику реанимировать карьеру. Переезд в Турцию дался игроку тяжело — он скучал по дому и хандрил.

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