Футболіст збірної Англії зник безвісти напередодні важливого матчу

Півзахисник перестав виходити на зв'язок кілька днів тому

Головний тренер турецького "Бешикташу" Шенол Гюнеш заявив про зникнення півзахисника збірної Англії Деле Аллі. Його вже кілька днів ніде не можуть знайти.

Футболіст просто безвісти зник, повідомив тренер в інтерв'ю Daily Mail.

У Туреччині вирішили звернутися до преси щодо допомоги у встановленні місцеперебування 26-річного Деле Аллі. Півзахисник перебрався до стамбульського "Бешикташу" на правах оренди з "Евертона" влітку 2022-го року. Нинішнього сезону він зіграв 13 матчів у всіх турнірах.

Декілька тижнів тому Шенол Гюнеш надав Деле Аллі коротку відпустку для того, щоб футболіст відпочив і повернувся на поле повним сил. Через деякий час англієць перестав відповідати на дзвінки та повідомлення. Друзі Деле Аллі також його не бачили.

Кар'єра Деле Аллі

Декілька років тому Деле Аллі був відомим в англійській Прем'єр-лізі футболістом, гравцем стартового складу збірної Англії та "Тоттенгема". Його двічі було визнано "Молодим гравцем року" в АПЛ, брав участь у матчах Кубка Світу-2018.

Проблеми Деле Аллі розпочалися навесні 2019 року. Футболіста стали переслідувати травми, після чого він поступово вибув з основи "шпор" та збірної Англії. Перехід до "Евертона" не допоміг півзахиснику реанімувати кар'єру. Переїзд до Туреччини дався гравцеві важко — він скучив за рідним домом і нудьгував.

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