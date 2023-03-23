Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Спорт arrow Италия против Англии и другие топ-матчи первого тура отбора на Евро-2024 arrow

Италия против Англии и другие топ-матчи первого тура отбора на Евро-2024

23 марта 2023 14:45
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Италия — Англия и другие топ-матчи первого тура отбора на Евро-2024
В Европе начинается отбор на континентальное первенство
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

В Европе начинается отбор на континентальное первенство. Центральным поединком первого тура станет противостояние сборных Англии и Италии. 

Представляем полный список матчей первого тура отбора на Евро-2024 в материале Новини.LIVE

Читайте также:

В четверг, 23 марта, стартует отбор на чемпионат Европы по футболу, который пройдет в 2024-м году в Германии. Уже в первом туре будут сыграны матчи, которые могли бы украсить любой турнир. 

Об отборе на Евро-2024 

Квалификационный отбор на Евро-2024 матчи отбора на чемпионат Европы по футболу, который пройдет в Германии. Отбор на турнир продлится с марта по ноябрь текущего года. Само континентальное первенство будет сыграно в десяти городах Германии с июня по июль 2024-го года. 

Прямую путевку в финальную часть первенства Европы по футболу получат по две сборные, которые займут первые и вторые места в своих группах.

23 марта

Группа C

21:45 Италия — Англия

21:45 Северная Македония — Мальта

Центральным поединком первого тура отбора на Евро-2024 станет противостояние сборных Италии и Англии. Именно эти команды стали победителем и финалистом прошлого розыгрыша континентального первенства. После этого англичане дошли до четвертьфинала ЧМ-2022 и продемонстрировали хороший футбол на турнире. А вот подопечные Роберто Манчини не пробились на Мундиаль в Катаре. 

Италия — Англия

Группа H

17:00 Казахстан — Словения

21:45 Дания — Финляндия

21:45 Сан-Марино — Северная Ирландия

Сразу четыре команды из этого секстета претендуют на выход на континентальное первенство. Но не стоит сбрасывать со счетов Казахстан, который преподнесет ряд сюрпризов. Это может случиться уже в первом туре дома со словенцами. 

Матч Дании с Финляндией обещает быть бескомпромиссным, но не богатым на голы. Есть интрига и в третьем поединке: сколько сможет забить обычно не слишком результативная Северная Ирландия? 

Группа J

21:45 Босния и Герцеговина — Исландия

21:45 Португалия — Лихтенштейн

21:45 Словакия — Люксембург

Сборная Португалии наверняка не испытает проблем с выходом из этой группы с первого места. Но важно помнить, что у команды новый тренер — пришедший из сборной Бельгии Роберто Мартинес. Зато календарь позволяет набрать шесть очков в двух первых турах, в которых Роналду и его партнеры по команде сыграют против Лихтенштейна и Люксембурга. 

Победитель пары Босния — Исландии сможет претендовать на второе место в группе. 

24 марта

Группа B

21:45 Гибралтар — Греция

21:45 Франция — Нидерланды

Еще один интересный квинтет. В нем еще есть сборная Ирландии, которая пропустит первый тур. Но все внимание будет привлечено к противостоянию французов с нидерландцами. 

Франция — Нидерланди

Эти команды обменялись домашними победами в Лиге Наций-2018 и с тех пор не встречались. У французов накопилась горечь от поражения в финале ЧМ-2022. Нидерланды сменили тренера: вместо Луи Ван Гала пришел Рональд Куман. 

Группа E

21:45 Молдова — Фарерские острова

21:45 Чехия — Польша

В этом квинтете есть еще Албания, которая вступит в борьбу на выходных. Внимание привлекает поединок поляков с чехами, которые в последний раз встречались в официальном матче в Украине. На Евро-2012 сборная Чехии победила соперника со счетом 1:0. С тех пор команды провели два товарищеских матча, в которых обменялись победами. 

Главным тренером сборной Польши стал Фернанду Сантуш, который раньше работал с Португалией и сделал ее победителем Евро-2016. 

Группа F

21:45 Австрия — Азербайджан 

21:45 Швеция — Бельгия

Новый тренер появился и у бельгийцев. Теперь с командой работает молодой немец Доменико Тедеско, который был уволен из "РБ Лейпциг" после провала в Лиге чемпионов на старте сезона 2022/2023. Также он известен по работе в московском "Спартаке".

С одной из команд этой группы работает другой одиозный немецкий тренер. Ральф Рангник возглавил сборную Австрии в 2022 году. 

В квинтете также есть сборная Эстонии, которая пропустит первый тур. 

Группа G

19:00 Болгария — Черногория

21:45 Сербия — Литва

Фаворитом этой группы является достаточно сильная сборная Венгрии, которая не примет участия в первом туре. Но в целом силы всех участников квинтета почти равны, ждем интересную борьбу. 

25 марта

Группа А

16:00 Шотландия — Кипр

21:45 Испания — Норвегия

Здесь тоже будет интересно. Новый шанс для Эрлинга Холанда и Мартина Эдегора вывести Норвегию на крупный турнир. Новый тренер у Испании — о Луисе Де ла Фуэнте болельщики за пределами этой страны почти ничего не знают. Традиционно неуступчивая Шотландия и Кипр, который любит преподносить сюрпризы. А еще есть Грузия во главе с Хвичей Кварацхелией, который ведет итальянский "Наполи" к победе в Серии А и Лиге чемпионов. 

Испания — Норвегия

Группа I 

19:00 беларусь — Швейцария

19:00 Израиль — Косово

21:45 Андорра — Румыния

Главным и неприятным аспектом в этой группе является наличие в ней сборной беларуси. Эту команду допустили к участию в квалификации на Евро-2024. Радует только то, что вряд ли это поможет подопечным команде Георгия Кондратьева. 

Фаворитами на два первых места остаются сборные Румынии и Швейцарии, а Израиль готов вмешаться в эту борьбу. 

Группа D

19:00 Армения — Турция

21:45 Хорватия — Уэльс

Сборной Армении руководит бывший наставник национальной команды Украины Александр Петраков. Он уже отметился скандалом, вызвав в расположении своего коллектива игроков из российских клубов. 

Хорватия и Турция будут бороться за первое место. Уэльс попробует оспорить право на выход на Евро-2024, но в команде больше нет Гарета Бэйла. Латвия пропускает первый тур. 

Напомним, капитан киевского "Динамо" Сергей Сидорчук назвал очередной обстрел оккупантами Запорожья "незаживающей раной".  

Легендарный футболист Игорь Беланов будет патрулировать Одессу в рядах формирования по охране общественного порядка. 

Аргентинец Лионель Месси принял решение вернуться в "Барселону". Один из аргументов окончательно убедил его не продлевать контракт с "ПСЖ". 

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Оновлено

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

Оновлено

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

Оновлено

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Оновлено

15:23 В правительстве сказали, будут ли задержки в выплате пенсий и соцпомощи

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

15:49В Венгрии заявили, что будут блокировать вступление Украины в ЕС: какие требования выдвинули

15:44 Украина получила от Словакии первые четыре истребителя МиГ-29

15:40 Шли по "проверенному" маршруту: в Одесской области пограничники поймали четырех беглецов

15:36 Предатель Украины Тимощук будет судиться с УАФ

15:28 Власти Венгрии заявили, что не арестуют путина, если тот приедет в страну

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Эксклюзив

15:26Когда Си Цзиньпин поговорит с Зеленским: прогноз эксперта

15:25 ПриватБанк запустил кредитную программу для экспортеров

15:25 Президент Финляндии подписал законы о вступлении страны в НАТО

15:15 Вита Семеренко победила в гонке на турнире по биатлону

Новина з фото

15:10 Одесские общественные деятели предложили варианты благоустройства Екатерининской площади

Новина з відео

14:31 Власти Гонконга запретили прокат хоррора о Винни-Пухе: при чем здесь Си Цзиньпин

Новина з відео

14:09 Братчук сообщил, в каком состоянии пострадавший от ракетного удара по Одессе

Новина з відео

13:54 Зеленский посетил разрушенное оккупантами село в Херсонской области

Новина з відео

13:44 Количество ракетоносителей в Черном море возросло: в ОК "Юг" сообщили о приоритетных целях рф

Новина з відео

13:20 Рыбалка почти на миллион: правоохранители Одесчины разоблачили браконьера

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

13:18 Украинские пограничники показали, как сдерживают врага в Бахмуте: в городе продолжаются уличные бои

Новина з відео

12:58 Обстрел Запорожья: полиция показала кадры из камер патрульных на месте ракетного удара

Новина з відео

12:57 Стало известно, куда делась россиянка, которая "вообще не хотела уезжать из Крыма"

Новина з відео

12:50 Избиение молодой пары в центре Одессы: правоохранители установили нападающих

Новина з відео

11:30 Одесские электрики спасают аистов от поражений током

Эксклюзив

10:34"Уснул и больше не проснулся": запорожчане рассказали о ежедневном терроре российских обстрелов

Новина з фото

06:45 Целовался со звездами, платил за них и знает все тайны: блогеру Перес Хилтону — 45

Эксклюзив

06:20Контрнаступление ВСУ: чем враг может уничтожать "Леопарды" и "Челленджеры"

21:13Аналитики оценили максимальную стоимость валюты в 2023 году

20:15 Актеры студии "Квартал 95" рассказали о своих любимых украинских городах

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Эксклюзив

17:49"Шахеды" в Киевской области: последствия ночной вражеской атаки в Ржищеве

Эксклюзив

17:20Теперь мяч на стороне Китая: эксперт подвел итоги визита Си Цзиньпиня в россию

Эксклюзив

17:00В Одессе лошади лечат и успокаивают душу: иппотерапия для военнослужащих ВМС ВСУ

14:48В Украине возобновили регистрацию на финпомощь в 16 тыс. грн: как получить

14:09Бизнесу запретят использование в брендах и товарах символов войны: детали законопроекта

Актуальное по теме

None 23 Март 15:51

В Венгрии заявили, что будут блокировать вступление Украины в ЕС: какие требования выдвинули

None 23 Март 15:56

Украина получила от Словакии первые четыре истребителя МиГ-29

None 23 Март 15:24

Шли по "проверенному" маршруту: в Одесской области пограничники поймали четырех беглецов

None 23 Март 15:35

Предатель Украины Тимощук будет судиться с УАФ

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB