Италия — Англия и другие топ-матчи первого тура отбора на Евро-2024

В Европе начинается отбор на континентальное первенство

В Европе начинается отбор на континентальное первенство. Центральным поединком первого тура станет противостояние сборных Англии и Италии.

Представляем полный список матчей первого тура отбора на Евро-2024 в материале Новини.LIVE.

В четверг, 23 марта, стартует отбор на чемпионат Европы по футболу, который пройдет в 2024-м году в Германии. Уже в первом туре будут сыграны матчи, которые могли бы украсить любой турнир.

Об отборе на Евро-2024

Квалификационный отбор на Евро-2024 матчи отбора на чемпионат Европы по футболу, который пройдет в Германии. Отбор на турнир продлится с марта по ноябрь текущего года. Само континентальное первенство будет сыграно в десяти городах Германии с июня по июль 2024-го года.

Прямую путевку в финальную часть первенства Европы по футболу получат по две сборные, которые займут первые и вторые места в своих группах.

23 марта

Группа C

21:45 Италия — Англия

21:45 Северная Македония — Мальта

Центральным поединком первого тура отбора на Евро-2024 станет противостояние сборных Италии и Англии. Именно эти команды стали победителем и финалистом прошлого розыгрыша континентального первенства. После этого англичане дошли до четвертьфинала ЧМ-2022 и продемонстрировали хороший футбол на турнире. А вот подопечные Роберто Манчини не пробились на Мундиаль в Катаре.

Группа H

17:00 Казахстан — Словения

21:45 Дания — Финляндия

21:45 Сан-Марино — Северная Ирландия

Сразу четыре команды из этого секстета претендуют на выход на континентальное первенство. Но не стоит сбрасывать со счетов Казахстан, который преподнесет ряд сюрпризов. Это может случиться уже в первом туре дома со словенцами.

Матч Дании с Финляндией обещает быть бескомпромиссным, но не богатым на голы. Есть интрига и в третьем поединке: сколько сможет забить обычно не слишком результативная Северная Ирландия?

Группа J

21:45 Босния и Герцеговина — Исландия

21:45 Португалия — Лихтенштейн

21:45 Словакия — Люксембург

Сборная Португалии наверняка не испытает проблем с выходом из этой группы с первого места. Но важно помнить, что у команды новый тренер — пришедший из сборной Бельгии Роберто Мартинес. Зато календарь позволяет набрать шесть очков в двух первых турах, в которых Роналду и его партнеры по команде сыграют против Лихтенштейна и Люксембурга.

Победитель пары Босния — Исландии сможет претендовать на второе место в группе.

24 марта

Группа B

21:45 Гибралтар — Греция

21:45 Франция — Нидерланды

Еще один интересный квинтет. В нем еще есть сборная Ирландии, которая пропустит первый тур. Но все внимание будет привлечено к противостоянию французов с нидерландцами.

Эти команды обменялись домашними победами в Лиге Наций-2018 и с тех пор не встречались. У французов накопилась горечь от поражения в финале ЧМ-2022. Нидерланды сменили тренера: вместо Луи Ван Гала пришел Рональд Куман.

Группа E

21:45 Молдова — Фарерские острова

21:45 Чехия — Польша

В этом квинтете есть еще Албания, которая вступит в борьбу на выходных. Внимание привлекает поединок поляков с чехами, которые в последний раз встречались в официальном матче в Украине. На Евро-2012 сборная Чехии победила соперника со счетом 1:0. С тех пор команды провели два товарищеских матча, в которых обменялись победами.

Главным тренером сборной Польши стал Фернанду Сантуш, который раньше работал с Португалией и сделал ее победителем Евро-2016.

Группа F

21:45 Австрия — Азербайджан

21:45 Швеция — Бельгия

Новый тренер появился и у бельгийцев. Теперь с командой работает молодой немец Доменико Тедеско, который был уволен из "РБ Лейпциг" после провала в Лиге чемпионов на старте сезона 2022/2023. Также он известен по работе в московском "Спартаке".

С одной из команд этой группы работает другой одиозный немецкий тренер. Ральф Рангник возглавил сборную Австрии в 2022 году.

В квинтете также есть сборная Эстонии, которая пропустит первый тур.

Группа G

19:00 Болгария — Черногория

21:45 Сербия — Литва

Фаворитом этой группы является достаточно сильная сборная Венгрии, которая не примет участия в первом туре. Но в целом силы всех участников квинтета почти равны, ждем интересную борьбу.

25 марта

Группа А

16:00 Шотландия — Кипр

21:45 Испания — Норвегия

Здесь тоже будет интересно. Новый шанс для Эрлинга Холанда и Мартина Эдегора вывести Норвегию на крупный турнир. Новый тренер у Испании — о Луисе Де ла Фуэнте болельщики за пределами этой страны почти ничего не знают. Традиционно неуступчивая Шотландия и Кипр, который любит преподносить сюрпризы. А еще есть Грузия во главе с Хвичей Кварацхелией, который ведет итальянский "Наполи" к победе в Серии А и Лиге чемпионов.

Группа I

19:00 беларусь — Швейцария

19:00 Израиль — Косово

21:45 Андорра — Румыния

Главным и неприятным аспектом в этой группе является наличие в ней сборной беларуси. Эту команду допустили к участию в квалификации на Евро-2024. Радует только то, что вряд ли это поможет подопечным команде Георгия Кондратьева.

Фаворитами на два первых места остаются сборные Румынии и Швейцарии, а Израиль готов вмешаться в эту борьбу.

Группа D

19:00 Армения — Турция

21:45 Хорватия — Уэльс

Сборной Армении руководит бывший наставник национальной команды Украины Александр Петраков. Он уже отметился скандалом, вызвав в расположении своего коллектива игроков из российских клубов.

Хорватия и Турция будут бороться за первое место. Уэльс попробует оспорить право на выход на Евро-2024, но в команде больше нет Гарета Бэйла. Латвия пропускает первый тур.

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