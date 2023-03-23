Италия — Англия и другие топ-матчи первого тура отбора на Евро-2024

Италия против Англии и другие топ-матчи первого тура отбора на Евро-2024
В Европе начинается отбор на континентальное первенство. Центральным поединком первого тура станет противостояние сборных Англии и Италии.
Представляем полный список матчей первого тура отбора на Евро-2024 в материале Новини.LIVE.
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В четверг, 23 марта, стартует отбор на чемпионат Европы по футболу, который пройдет в 2024-м году в Германии. Уже в первом туре будут сыграны матчи, которые могли бы украсить любой турнир.
Об отборе на Евро-2024
Квалификационный отбор на Евро-2024 матчи отбора на чемпионат Европы по футболу, который пройдет в Германии. Отбор на турнир продлится с марта по ноябрь текущего года. Само континентальное первенство будет сыграно в десяти городах Германии с июня по июль 2024-го года.
Прямую путевку в финальную часть первенства Европы по футболу получат по две сборные, которые займут первые и вторые места в своих группах.
23 марта
Группа C
21:45 Италия — Англия
21:45 Северная Македония — Мальта
Центральным поединком первого тура отбора на Евро-2024 станет противостояние сборных Италии и Англии. Именно эти команды стали победителем и финалистом прошлого розыгрыша континентального первенства. После этого англичане дошли до четвертьфинала ЧМ-2022 и продемонстрировали хороший футбол на турнире. А вот подопечные Роберто Манчини не пробились на Мундиаль в Катаре.
Группа H
17:00 Казахстан — Словения
21:45 Дания — Финляндия
21:45 Сан-Марино — Северная Ирландия
Сразу четыре команды из этого секстета претендуют на выход на континентальное первенство. Но не стоит сбрасывать со счетов Казахстан, который преподнесет ряд сюрпризов. Это может случиться уже в первом туре дома со словенцами.
Матч Дании с Финляндией обещает быть бескомпромиссным, но не богатым на голы. Есть интрига и в третьем поединке: сколько сможет забить обычно не слишком результативная Северная Ирландия?
Группа J
21:45 Босния и Герцеговина — Исландия
21:45 Португалия — Лихтенштейн
21:45 Словакия — Люксембург
Сборная Португалии наверняка не испытает проблем с выходом из этой группы с первого места. Но важно помнить, что у команды новый тренер — пришедший из сборной Бельгии Роберто Мартинес. Зато календарь позволяет набрать шесть очков в двух первых турах, в которых Роналду и его партнеры по команде сыграют против Лихтенштейна и Люксембурга.
Победитель пары Босния — Исландии сможет претендовать на второе место в группе.
24 марта
Группа B
21:45 Гибралтар — Греция
21:45 Франция — Нидерланды
Еще один интересный квинтет. В нем еще есть сборная Ирландии, которая пропустит первый тур. Но все внимание будет привлечено к противостоянию французов с нидерландцами.
Эти команды обменялись домашними победами в Лиге Наций-2018 и с тех пор не встречались. У французов накопилась горечь от поражения в финале ЧМ-2022. Нидерланды сменили тренера: вместо Луи Ван Гала пришел Рональд Куман.
Группа E
21:45 Молдова — Фарерские острова
21:45 Чехия — Польша
В этом квинтете есть еще Албания, которая вступит в борьбу на выходных. Внимание привлекает поединок поляков с чехами, которые в последний раз встречались в официальном матче в Украине. На Евро-2012 сборная Чехии победила соперника со счетом 1:0. С тех пор команды провели два товарищеских матча, в которых обменялись победами.
Главным тренером сборной Польши стал Фернанду Сантуш, который раньше работал с Португалией и сделал ее победителем Евро-2016.
Группа F
21:45 Австрия — Азербайджан
21:45 Швеция — Бельгия
Новый тренер появился и у бельгийцев. Теперь с командой работает молодой немец Доменико Тедеско, который был уволен из "РБ Лейпциг" после провала в Лиге чемпионов на старте сезона 2022/2023. Также он известен по работе в московском "Спартаке".
С одной из команд этой группы работает другой одиозный немецкий тренер. Ральф Рангник возглавил сборную Австрии в 2022 году.
В квинтете также есть сборная Эстонии, которая пропустит первый тур.
Группа G
19:00 Болгария — Черногория
21:45 Сербия — Литва
Фаворитом этой группы является достаточно сильная сборная Венгрии, которая не примет участия в первом туре. Но в целом силы всех участников квинтета почти равны, ждем интересную борьбу.
25 марта
Группа А
16:00 Шотландия — Кипр
21:45 Испания — Норвегия
Здесь тоже будет интересно. Новый шанс для Эрлинга Холанда и Мартина Эдегора вывести Норвегию на крупный турнир. Новый тренер у Испании — о Луисе Де ла Фуэнте болельщики за пределами этой страны почти ничего не знают. Традиционно неуступчивая Шотландия и Кипр, который любит преподносить сюрпризы. А еще есть Грузия во главе с Хвичей Кварацхелией, который ведет итальянский "Наполи" к победе в Серии А и Лиге чемпионов.
Группа I
19:00 беларусь — Швейцария
19:00 Израиль — Косово
21:45 Андорра — Румыния
Главным и неприятным аспектом в этой группе является наличие в ней сборной беларуси. Эту команду допустили к участию в квалификации на Евро-2024. Радует только то, что вряд ли это поможет подопечным команде Георгия Кондратьева.
Фаворитами на два первых места остаются сборные Румынии и Швейцарии, а Израиль готов вмешаться в эту борьбу.
Группа D
19:00 Армения — Турция
21:45 Хорватия — Уэльс
Сборной Армении руководит бывший наставник национальной команды Украины Александр Петраков. Он уже отметился скандалом, вызвав в расположении своего коллектива игроков из российских клубов.
Хорватия и Турция будут бороться за первое место. Уэльс попробует оспорить право на выход на Евро-2024, но в команде больше нет Гарета Бэйла. Латвия пропускает первый тур.
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