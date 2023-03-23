Італія — Англія та інші топматчі першого туру відбору на Євро-2024

Італія проти Англії та інші топматчі першого туру відбору на Євро-2024
У Європі починається відбір на континентальну першість. Центральним поєдинком першого туру стане протистояння збірних Англії та Італії.
Подаємо повний список матчів першого туру відбору на Євро-2024 у матеріалі Новини.LIVE.
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У четвер, 23 березня, стартує відбір на чемпіонат Європи з футболу, який відбудеться 2024 року в Німеччині. Вже в першому турі буде зіграно матчі, які могли б прикрасити будь-який турнір.
Про відбір на Євро-2024
Кваліфікаційний відбір на Євро-2024 — матчі відбору на чемпіонат Європи з футболу, який пройде в Німеччині. Відбір на турнір триватиме з березня до листопада поточного року. Сама континентальна першість буде зіграна в десяти містах Німеччини з червня по липень 2024 року.
Пряму путівку до фінальної частини першості Європи з футболу отримають по дві збірні, які займуть перші та другі місця у своїх групах.
23 березня
Група C
21:45 Італія — Англія
21:45 Північна Македонія — Мальта
Центральним поєдинком першого туру відбору на Євро-2024 стане протистояння збірних Італії та Англії. Саме ці команди стали переможцем та фіналістом минулого розіграшу континентальної першості. Після цього англійці дійшли до чвертьфіналу ЧС-2022 та продемонстрували хороший футбол на турнірі. А ось підопічні Роберто Манчіні не пробилися на Мундіаль у Катарі.
Група H
17:00 Казахстан — Словенія
21:45 Данія — Фінляндія
21:45 Сан-Марино — Північна Ірландія
Відразу чотири команди із цього секстету претендують на вихід на континентальну першість. Але не варто скидати з рахунків Казахстан, який піднесе низку сюрпризів. Це може статися вже у першому турі будинку зі словенцями.
Матч Данії з Фінляндією обіцяє бути безкомпромісним, але не багатим на голи. Є інтрига і в третьому поєдинку: скільки зможе забити зазвичай не надто результативна Північна Ірландія?
Група J
21:45 Боснія та Герцеговина — Ісландія
21:45 Португалія — Ліхтенштейн
21:45 Словаччина — Люксембург
Збірна Португалії напевно не зазнає проблем із виходом із цієї групи з першого місця. Але важливо пам'ятати, що у команди новий тренер — Роберто Мартінес, який прийшов зі збірної Бельгії. Натомість календар дозволяє набрати шість очок у двох перших турах, у яких Роналду та його партнери по команді зіграють проти Ліхтенштейну та Люксембургу.
Переможець пари Боснія — Ісландії зможе претендувати на друге місце у групі.
24 березня
Група B
21:45 Гібралтар — Греція
21:45 Франція — Нідерланди
Ще один цікавий квінтет. У ньому є збірна Ірландії, яка пропустить перший тур. Але вся увага буде притягнута до протистояння французів із нідерландцями.
Ці команди обмінялися домашніми перемогами у Лізі Націй-2018 і з того часу не зустрічалися. У французів накопичилася гіркота від поразки у фіналі ЧС-2022. Нідерланди змінили тренера: замість Луї Ван Гала прийшов Рональд Куман.
Група E
21:45 Молдова — Фарерські острови
21:45 Чехія — Польща
У цьому квінтеті є ще Албанія, яка розпочне боротьбу у вихідні. Увагу привертає двобій поляків із чехами, які востаннє зустрічалися в офіційному матчі в Україні. На Євро-2012 збірна Чехії перемогла суперника з рахунком 1:0. З того часу команди провели два товариські матчі, в яких обмінялися перемогами.
Головним тренером збірної Польщі став Фернанду Сантуш, який раніше працював із Португалією та зробив її переможцем Євро-2016.
Група F
21:45 Австрія — Азербайджан
21:45 Швеція — Бельгія
Новий тренер з'явився й у бельгійців. Тепер із командою працює молодий німець Доменіко Тедеско, якого було звільнено з "РБ Лейпциг" після провалу в Лізі чемпіонів на старті сезону 2022/2023. Також він відомий по роботі у московському "Спартаку".
З однієї із команд цієї групи працює інший одіозний німецький тренер. Ральф Рангнік очолив збірну Австрії у 2022 році.
У квінтеті також є збірна Естонії, яка пропустить перший тур.
Група G
19:00 Болгарія — Чорногорія
21:45 Сербія — Литва
Фаворитом цієї групи є досить сильна збірна Угорщини, яка не братиме участі у першому турі. Але загалом сили всіх учасників квінтету майже рівні, чекаємо на цікаву боротьбу.
25 березня
Група А
16:00 Шотландія — Кіпр
21:45 Іспанія — Норвегія
Тут також буде цікаво. Новий шанс для Ерлінга Холанда та Мартіна Едегора вивести Норвегію на великий турнір. Новий тренер в Іспанії — про Луїса Де ла Фуента вболівальники за межами цієї країни майже нічого не знають. Традиційно непоступлива Шотландія та Кіпр, який любить підносити сюрпризи. А ще є Грузія на чолі з Хвичею Кварацхелією, який веде італійський "Наполі" до перемоги в Серії А та Лізі чемпіонів.
Група I
19:00 білорусь — Швейцарія
19:00 Ізраїль — Косово
21:45 Андорра — Румунія
Головним та неприємним аспектом у цій групі є наявність у ній збірної білорусі. Цю команду допустили до кваліфікації на Євро-2024. Тішить тільки те, що навряд чи це допоможе підопічним команді Георгія Кондратьєва.
Фаворитами на два перші місця залишаються збірні Румунії та Швейцарії, а Ізраїль готовий втрутитися у цю боротьбу.
Група D
19:00 Вірменія — Туреччина
21:45 Хорватія — Уельс
Збірну Вірменію очолює колишній наставник національної команди України Олександр Петраков. Він уже відзначився скандалом, викликавши розташування свого колективу гравців з російських клубів.
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