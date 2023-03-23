Роналду рассказал правду о сборной Португалии и ЧМ-2022

Ветеран надеется сыграть на чемпионате Европы-2024

Лидер сборной Португалии Криштиану Роналду снова готов помочь на поле своей национальной команде. Он примет участие в матчах отбора на чемпионат Европы-2024.

Роналду был близок к завершению международной карьеры, о чем рассказал в интервью Record.

38-летний Криштиану Роналду мечтает сыграть на Евро-2024. Главный бомбардир в истории сборной Португалии был расстроен после вылета команды из плей-офф ЧМ-2022. Он даже думал о завершении карьеры в сборной.

Уход из сборной Португалии

Роналду рассказал о том, что дает ему силы преодолевать неудачи. Он заверил в том, что не собирается сдаваться и хочет помочь партнерам по национальной команде пробиться на континентальное первенство.

"Не стану обманывать, я действительно был готов завершить карьеру в сборной Португалии после Кубка Мира в Катаре. Необходимо тщательно взвешивать такие решения. Мы с семьей решили, что нельзя сдаваться. Важно уметь преодолевать трудности", — заявил Криштиану Роналду.

Мечта о Евро-2024

Форвард отметил, что рад вернуться в национальную команду. Португалия в рамках отбора на Евро-2024 сыграет 23-го марта с Лихтенштейном, а 26-го марта будет противостоять Люксембургу. Руководить игрой сборной будет новый тренер Роберто Мартинес.

"Тренер рассчитывает на меня, и это привилегия — играть за национальную команду. Мечтаю вывести сборную Португалии на Евро-2024. Готов играть ту роль, которая необходима моей команде", — заверши Криштиану Роналду.

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