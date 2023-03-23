Роналду розповів правду про збірну Португалії та ЧС-2022
Лідер збірної Португалії Кріштіану Роналду знову готов допомогти на полі своїй національній команді. Він візьме участь у матчах добору на чемпіонат Європи-2024.
Роналду був близьким до завершення міжнародної кар'єри, про що розповів в інтерв'ю Record.
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38-річному Кріштіану Роналду мріє зіграти на Євро-2024. Головний бомбардир в історії збірної Португалії був засмучений після вильоту команди з плей-офф ЧС-2022. Він навіть думав про завершення кар'єри у збірній.
Відхід зі збірної Португалії
Роналду розповів про те, що дає йому сили долати невдачі. Він запевнив у тому, що не збирається здаватися і хоче допомогти партнерам національної команди пробитися на континентальну першість.
"Не обманюватиму, я дійсно був готовий завершити кар'єру в збірній Португалії після Кубка Світу в Катарі. Необхідно ретельно зважувати такі рішення. Ми з сім'єю вирішили, що не можна здаватися. Важливо вміти долати труднощі", — заявив Кріштіану Роналду.
Мрія про Євро-2024
Форвард зазначив, що радий повернутися до національної команди. Португалія в рамках відбору на Євро-2024 зіграє 23 березня з Ліхтенштейном, а 26 березня протистоятиме Люксембургу. Керуватиме грою збірної новий тренер Роберто Мартінес.
"Тренер розраховує на мене, і це привілей - грати за національну команду. Мрію вивести збірну Португалії на Євро-2024. Готовий грати ту роль, яка необхідна моїй команді", — завершив Кріштіану Роналду.
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