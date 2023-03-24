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Кейн встановив рекорд у матчі з Італією, але Саутгейт незадоволений Англією

24 березня 2023 08:11
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Кейн встановив рекорд у матчі з Італією, але Саутгейт незадоволений Англією
Гарет Саутгейт назвав недоліки у грі збірної Англії
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Головний тренер збірної Англії Гарет Саутгейт поділився думкою про перший матч своєї команди у відборі на чемпіонат Європи-2024.

Харрі Кейн за підсумками цього поєдинку став рекордсменом "трьох левів", повідомляє The Guardian.

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У рамках першого відбіркового поєдинку на Євро-2024 збірна Англії обіграла у Неаполі Італію з рахунком 2:1. Деклан Райс відкрив рахунок уже на 13-й хвилині, а незадовго до перерви Харрі Кейн забив другий гол. На 56-й хвилині Матео Ретегі забив за "Скуадру адзурру", але підопічним Роберто Манчіні не допомогло добитися хоча б нічиєї навіть вилучення Люка Шоу на 80-й хвилині.

"Збірна Англії не перемагала Італію на виїзді з 1961-го року, тому з цього погляду результат вийшов хорошим. "Скуадра адзурра" залишається дуже мотивованою, швидкою та небезпечною командою.

Я радий перемозі, але незадоволений тим, що ми провели два різні тайми. Англія має грати так, як вона це робила до перерви. Тільки в такому разі ми зможемо досягти поставленої мети", — заявив Гарет Саутгейт.

Харрі Кейн

Харрі Кейн встановив новий рекорд

Капітан збірної Англії Харрі Кейн став рекордсменом із забитих голів за національну команду. Він обійшов за цим показником Вейна Руні. Тренер окремо похвалив форварда.

"Це футболіст, завдяки якому команда може виграти будь-який матч. Його розчарування результатом вильоту з Кубка Світу-2022 вже в минулому. Кейн є одним із найкращих форвардів в історії, що він знову довів. Нам пощастило, що у нас є Харрі", - зазначив Гарет Саутгейт.

Нагадаємо, керівництво мюнхенської "Баварії" несподівано змінило головного тренера прямо в ході сезону. Новим наставником німецької команди став Томас Тухель.

Наступний сезон каталонська "Барселона" може розпочати з оновленою лінією атаки. На зміну Роберту Левандовському можуть запросити іншого форварда. Кандидатури цих гравців уже відомі.

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