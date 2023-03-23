Гави и Гарначо возглавили рейтинг самых перспективных футболистов мира

Девять футболистов вошли в список самых перспективных игроков мира

Полузащитник сборной Испании Гави оказался в рейтинге самых талантливых молодых футболистов мира. Компанию ему составили как юные звезды мирового спорта, так и практически не известные игроки.

Эти футболисты должны раскрыть потенциал в ближайшие годы, сообщает Goal.

Опубликован обновленный рейтинг самых перспективных молодых футболистов мира. В нем оказалось несколько неожиданных фамилий.

"NXGN Nine" является традиционной рубрикой портала Goal. В большинстве случае эксперты этого ресурса оказываются правы, и названые ими игроки действительно становятся мировыми звездами.

В обновленном рейтинге оказались футболисты, которые появились на свет после первого января 2004-го года.

Самые перспективные молодые футболисты:

Арда Гюллер, Турция (18 лет) — полузащитник "Фенербахче";

Гави, Испания (18 лет) — полузащитник "Барселоны";

Юссуфа Мукоко, Германия (18 лет) — полузащитник "Боруссии" Дортмунд;

Алехандро Гарначо, Аргентина (18 лет) — полузащитник "Манчестер Юнайтед";

Мохамед-Али Чо, Франция (19 лет) — форвард "Реал Сосьедад";

Эндрик Фелипе, Бразилия (16 лет) — форвард "Палмейраса";

Ромео Лавиа, Бельгия (19лет) — полузащитник "Саутгемптона";

Матис Тель, Франция (17 лет) — полузащитник "Баварии";

Воррен Заир-Эмери, Франция (17 лет) — полузащитник "ПСЖ".

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