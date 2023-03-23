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Гави и Гарначо возглавили рейтинг самых перспективных футболистов мира

23 марта 2023 11:09
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Гави и Гарначо возглавили рейтинг самых перспективных футболистов мира
Девять футболистов вошли в список самых перспективных игроков мира
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Полузащитник сборной Испании Гави оказался в рейтинге самых талантливых молодых футболистов мира. Компанию ему составили как юные звезды мирового спорта, так и практически не известные игроки. 

Эти футболисты должны раскрыть потенциал в ближайшие годы, сообщает Goal

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Опубликован обновленный рейтинг самых перспективных молодых футболистов мира. В нем оказалось несколько неожиданных фамилий. 

Алехандро Гарначо

"NXGN Nine" является традиционной рубрикой портала Goal. В большинстве случае эксперты этого ресурса оказываются правы, и названые ими игроки действительно становятся мировыми звездами. 

В обновленном рейтинге оказались футболисты, которые появились на свет после первого января 2004-го года. 

Самые перспективные молодые футболисты: 

  • Арда Гюллер, Турция (18 лет) — полузащитник "Фенербахче"; 
  • Гави, Испания (18 лет) — полузащитник "Барселоны"; 
  • Юссуфа Мукоко, Германия (18 лет) — полузащитник "Боруссии" Дортмунд; 
  • Алехандро Гарначо, Аргентина (18 лет) — полузащитник "Манчестер Юнайтед"; 
  • Мохамед-Али Чо, Франция (19 лет) — форвард "Реал Сосьедад";
  • Эндрик Фелипе, Бразилия (16 лет) — форвард "Палмейраса"; 
  • Ромео Лавиа, Бельгия (19лет) — полузащитник "Саутгемптона"; 
  • Матис Тель, Франция (17 лет) — полузащитник "Баварии";
  • Воррен Заир-Эмери, Франция (17 лет) — полузащитник "ПСЖ".

Напомним, промоутеры официально подтвердили завершение переговорного процесса о контракте на бой между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком. У этого решения сразу несколько важных причин

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