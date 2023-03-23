Гави и Гарначо возглавили рейтинг самых перспективных футболистов мира
Полузащитник сборной Испании Гави оказался в рейтинге самых талантливых молодых футболистов мира. Компанию ему составили как юные звезды мирового спорта, так и практически не известные игроки.
Эти футболисты должны раскрыть потенциал в ближайшие годы, сообщает Goal.
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Опубликован обновленный рейтинг самых перспективных молодых футболистов мира. В нем оказалось несколько неожиданных фамилий.
"NXGN Nine" является традиционной рубрикой портала Goal. В большинстве случае эксперты этого ресурса оказываются правы, и названые ими игроки действительно становятся мировыми звездами.
В обновленном рейтинге оказались футболисты, которые появились на свет после первого января 2004-го года.
Самые перспективные молодые футболисты:
- Арда Гюллер, Турция (18 лет) — полузащитник "Фенербахче";
- Гави, Испания (18 лет) — полузащитник "Барселоны";
- Юссуфа Мукоко, Германия (18 лет) — полузащитник "Боруссии" Дортмунд;
- Алехандро Гарначо, Аргентина (18 лет) — полузащитник "Манчестер Юнайтед";
- Мохамед-Али Чо, Франция (19 лет) — форвард "Реал Сосьедад";
- Эндрик Фелипе, Бразилия (16 лет) — форвард "Палмейраса";
- Ромео Лавиа, Бельгия (19лет) — полузащитник "Саутгемптона";
- Матис Тель, Франция (17 лет) — полузащитник "Баварии";
- Воррен Заир-Эмери, Франция (17 лет) — полузащитник "ПСЖ".
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