Гаві та Гарначо очолили рейтинг найперспективніших футболістів світу
Півзахисник збірної Іспанії Гаві опинився у рейтингу найталановитіших молодих футболістів світу. Компанію йому склали як юні зірки світового спорту, і практично не відомі гравці.
Ці футболісти мають розкрити потенціал у найближчі роки, повідомляє Goal.
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Опубліковано оновлений рейтинг найперспективніших молодих футболістів світу. У ньому було кілька несподіваних прізвищ.
NXGN Nine є традиційною рубрикою порталу Goal. У більшості випадків експерти цього ресурсу мають рацію, і названі ними гравці справді стають світовими зірками.
В оновленому рейтингу опинилися футболісти, які з'явилися на світ після першого січня 2004 року.
Найперспективніші молоді футболісти:
- Арда Гюллер, Туреччина (18 років) — півзахисник "Фенербахче";
- Гаві, Іспанія (18 років) — півзахисник "Барселони";
- Юссуфа Мукоко, Німеччина (18 років) — півзахисник "Боруссії" Дортмунд;
- Алехандро Гарначо, Аргентина (18 років) — півзахисник "Манчестер Юнайтед";
- Мохамед-Алі Чо, Франція (19 років) — форвард "Реал Сосьєдад";
- Ендрік Феліпе, Бразилія (16 років) — форвард "Палмейраса";
- Ромео Лавіа, Бельгія (19 років) — півзахисник "Саутгемптона";
- Матіс Тель, Франція (17 років) — півзахисник "Баварії";
- Воррен Заїр-Емері, Франція (17 років) — півзахисник "ПСЖ".
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