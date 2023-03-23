Гаві та Гарначо очолили рейтинг найперспективніших футболістів світу

Дев'ять футболістів увійшли до списку найперспективніших гравців світу

Півзахисник збірної Іспанії Гаві опинився у рейтингу найталановитіших молодих футболістів світу. Компанію йому склали як юні зірки світового спорту, і практично не відомі гравці.

Ці футболісти мають розкрити потенціал у найближчі роки, повідомляє Goal.

Опубліковано оновлений рейтинг найперспективніших молодих футболістів світу. У ньому було кілька несподіваних прізвищ.

NXGN Nine є традиційною рубрикою порталу Goal. У більшості випадків експерти цього ресурсу мають рацію, і названі ними гравці справді стають світовими зірками.

В оновленому рейтингу опинилися футболісти, які з'явилися на світ після першого січня 2004 року.

Найперспективніші молоді футболісти:

Арда Гюллер, Туреччина (18 років) — півзахисник "Фенербахче";

Гаві, Іспанія (18 років) — півзахисник "Барселони";

Юссуфа Мукоко, Німеччина (18 років) — півзахисник "Боруссії" Дортмунд;

Алехандро Гарначо, Аргентина (18 років) — півзахисник "Манчестер Юнайтед";

Мохамед-Алі Чо, Франція (19 років) — форвард "Реал Сосьєдад";

Ендрік Феліпе, Бразилія (16 років) — форвард "Палмейраса";

Ромео Лавіа, Бельгія (19 років) — півзахисник "Саутгемптона";

Матіс Тель, Франція (17 років) — півзахисник "Баварії";

Воррен Заїр-Емері, Франція (17 років) — півзахисник "ПСЖ".

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