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Гаві та Гарначо очолили рейтинг найперспективніших футболістів світу

23 березня 2023 11:09
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Гаві та Гарначо очолили рейтинг найперспективніших футболістів світу
Дев'ять футболістів увійшли до списку найперспективніших гравців світу
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Півзахисник збірної Іспанії Гаві опинився у рейтингу найталановитіших молодих футболістів світу. Компанію йому склали як юні зірки світового спорту, і практично не відомі гравці.

Ці футболісти мають розкрити потенціал у найближчі роки, повідомляє Goal.

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Опубліковано оновлений рейтинг найперспективніших молодих футболістів світу. У ньому було кілька несподіваних прізвищ.

Алехандро Гарначо

NXGN Nine є традиційною рубрикою порталу Goal. У більшості випадків експерти цього ресурсу мають рацію, і названі ними гравці справді стають світовими зірками.

В оновленому рейтингу опинилися футболісти, які з'явилися на світ після першого січня 2004 року.

Найперспективніші молоді футболісти:

  • Арда Гюллер, Туреччина (18 років) — півзахисник "Фенербахче";
  • Гаві, Іспанія (18 років) — півзахисник "Барселони";
  • Юссуфа Мукоко, Німеччина (18 років) — півзахисник "Боруссії" Дортмунд;
  • Алехандро Гарначо, Аргентина (18 років) — півзахисник "Манчестер Юнайтед";
  • Мохамед-Алі Чо, Франція (19 років) — форвард "Реал Сосьєдад";
  • Ендрік Феліпе, Бразилія (16 років) — форвард "Палмейраса";
  • Ромео Лавіа, Бельгія (19 років) — півзахисник "Саутгемптона";
  • Матіс Тель, Франція (17 років) — півзахисник "Баварії";
  • Воррен Заїр-Емері, Франція (17 років) — півзахисник "ПСЖ".

Нагадаємо, промоутери офіційно підтвердили завершення переговорного процесу про контракт на бій між Тайсоном Ф'юрі та Олександром Усиком. У цього рішення відразу кілька важливих причин.

А дружина Олександра Усика їдко висміяла Тайсона Ф'юрі за відмову від бою і додала кілька промовистих епітетів про британського боксера.

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