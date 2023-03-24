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Легенда боксу зіштовхнула Усика і Ф'юрі лобами

24 березня 2023 15:03
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Легенда боксу зіштовхнула Усика та Ф'юрі лобами
Колишній чемпіон закликав двох титулованих боксерів відкинути розбіжності
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Британський важкоатлет Джо Джойс засмучений зривом боксерського поєдинку між Олександром Усиком і Тайсоном Ф'юрі. "Джаггарнаут" закликав чемпіонів залагодити розбіжності та вийти на ринг.

Джойс звернувся до обох боксерів із мотиваційною промовою, повідомляє Metro.

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Джо Джойс (15-0, 14 KO) не став вибирати висловлювання, звернувшись до Олександра Усика (20-0, 13 КО) та Тайсона Ф'юрі (33-0-1, 24 KO). Як і мільйони вболівальників по всьому світу, британець чекав на бій за звання абсолютного чемпіона світу з боксу у важкій вазі.

Олександр Усик

Усик та Ф'юрі отримають легкі гроші

"Джаггернаут" все ще сподівається, що Усик з Ф'юрі залагодять розбіжності та зустрінуться на рингу. Він нагадав чемпіонам, навіщо вони виходять на ринг. І справа не тільки в титулах та поясах, яких на кону такого бою може опинитися цілих п'ять.

"Ви просто повинні вийти на ринг і битися один з одним. Нам платять за це, так що забудьте відмовки та подеріться. На кону титул абсолютного чемпіона. Хіба ця мотивація недостатньо сильна? Не все вимірюється в грошах. До того ж на вас чекає досить легкий. заробіток. Люди чекають на цей поєдинок, не розчаровуйте вболівальників", — заявив Джо Джойс.

Джойс та Ф'юрі

Чого хоче Джойс?

Сам "Джаггернаут" володіє тимчасовим поясом за версією WBO. Це робить його ймовірним суперником для Олександра Усика, однак поки що переговори про організацію такого поєдинку не проводилися.

"У мене є часовий пояс. Можливо, мене навіть підвищать до повноцінного чемпіона, якщо незабаром я не отримаю свого шансу. Побачимо, як розвиватимуться події", - резюмував Джо Джойс.

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