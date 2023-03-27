Маліновський назвав причину поразки збірної України від Англії

Підопічні Руслана Ротаня не зуміли відібрати очки у збірної Англії

Півзахисник збірної України Руслан Маліновський прокоментував поразку команди у першому матчі відбору на Євро-2024 від Англії.

Підопічні Руслана Ротаня пропустили два голи у першому таймі, нагадує "Трибуна".

Руслан Маліновський провів на полі весь поєдинок та отримав жовту картку. Ні йому, ні партнерам зі збірної України не вдалося "пробити" Джордана Пікфорда у цьому поєдинку.

План на гру збірної України

Збірна Англії виконала поставлене завдання ще першому таймі. Голи опинилися на рахунку Букайо Сака та Харрі Кейна.

"Ми намагалися не просто закидати м'яч уперед, але грати у комбінаційний футбол. До перерви у збірної України непогано працював пресинг. В останній фазі могли діяти найкраще, але Англія зіграла у футбол високого рівня".

Було нелегко, але це лише перший тур – усі матчі попереду. Головним завданням збірної України є зайняти перше чи друге місце у таблиці, що дозволить кваліфікуватися на чемпіонат Європи. Попереду матч з Італією, до нього і готуватиметься", — заявив Руслан Маліновський.

Ставлення до нового тренера

Півзахисник підтвердив довіру до головного тренера збірної України Руслана Ротаня. Він наголосив на бажанні всієї команди допомогти новому наставнику.

"Ми знаємо його як футболіста, чудову людину і професіонала, який завжди віддавався на полі. З усією повагою до нього ми робили все, що він хотів побачити в цьому матчі. Щось виходило, щось ні, але зараз така ситуація, і ми максимально підтримуємо тренера", — заявив Руслан Маліновський.

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