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Первый четверной аксель на чемпионате мира по фигурному катанию: кто его выполнил

27 марта 2023 06:56
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Фигурист из США первым выполнил четверной аксель на ЧМ
Уникальное достижение было установлено в японском городе Сайтами
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

На чемпионате мира-2023 по фигурному катанию завершилась произвольная программа. На турнире было установлено историческое достижение. 

Фигурист из США впервые в истории совершил четверной аксель, сообщает "Суспільне". 

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Американский фигурист Илья Малинин добился исторического достижения. 18-летний спортсмен стал первым, кому в произвольной программе чемпионата мира удалось исполнить четверной аксель.

Достижение фигуриста

До 2022 года никому не удавалось выполнить четыре с половиной оборота в воздухе. Именно такой является норма для выполнения четверного акселя. При этом необходимо приземлиться на коньки и сохранить равновесие. Илья Малинин

Однако Илье Малинину удалось это сделать. Впервые он выполнил четверной аксель на тренировке, позже был засчитан его прыжок на US Classic.

Американец развил успех на чемпионате мира по фигурному катанию. По итогам выполненного норматива он получил меньшую оценку от судей, чем на US Classic — 12.86 балла (базовая оценка 12.5 и 0.36 балла за исполнение). Однако попытка была засчитана. 

Фигурное катание. Чемпионат Мира. Мужчины (короткая и произвольная программы)

  1. Шома Уно (Япония) — 301.14
  2. Юнхван Ча (Республика Корея) — 296.03
  3. Илья Малинин (США) — 288.44

Напомним, легенда бокса столкнула Усика и Фьюри лбами. Боксер обратился к претендентам на звание абсолютного чемпиона мира с предложением. 

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