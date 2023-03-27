Фігурист із США першим виконав четверний аксель на ЧС

Унікальне досягнення було встановлене в японському місті Сайтами

На чемпіонаті світу-2023 з фігурного катання завершилася довільна програма. На турнірі було встановлене історичне досягнення.

Фігурист із США вперше в історії здійснив четверний аксель, повідомляє "Суспільне".

Американський фігурист Ілля Малінін досяг історичного досягнення. 18-річний спортсмен став першим, кому у довільній програмі чемпіонату світу вдалося виконати четверний аксель.

Досягнення фігуриста

До 2022 року нікому не вдавалося виконати чотири з половиною обороти у повітрі. Саме такою є норма для виконання четверного акселя. При цьому необхідно приземлитися на ковзани та зберегти рівновагу.

Однак Іллі Малінін вдалося це зробити. Вперше він виконав четверний аксель на тренуванні, пізніше було зараховано його стрибок на US Classic.

Американець розвинув успіх на чемпіонаті світу з фігурного катання. За підсумками виконаного нормативу він отримав меншу оцінку від суддів, ніж на US Classic — 12.86 бала (базова оцінка 12.5 та 0.36 бала за виконання). Проте спробу було зараховано.

Фігурне катання. Чемпіонат світу. Чоловіки (коротка та довільна програми)

Шома Уно (Японія) — 301.14 Юнхван Ча (Республіка Корея) — 296.03 Ілля Малінін (США) — 288.44

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